Ajax: Haller déjà dans le Top 10 des meilleurs buteurs du club en Ligue des champions

Auteur d’un début de saison canon avec l’Ajax, Sébastien Haller est déjà entré dans le top 10 des meilleurs buteurs du club dans l’histoire de la Ligue des champions.

Sébastien Haller (27 ans) n’a pas eu besoin de temps pour apprivoiser la Ligue des champions. L’attaquant participe à la compétition pour la première fois de sa carrière et il y est comme dans son jardin. En quatre matchs, il compte déjà sept buts avec un quadruplé face au Sporting Portugal (5-1) et des buts contre Besiktas (2-0) et lors des deux confrontations face à Dortmund (4-0, 1-3, mercredi).

La réussite insolente de l’international ivoirien (6ix sélections) le propulse déjà dans le Top 10 des meilleurs buteurs de l’Ajax dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il est même quatrième depuis 1992, année où elle a été renommée Ligue des champions. Seuls Jari Litmanen (20 buts en 42 matchs), Patrick Kluivert (neuf en 22) et Dusan Tadic (neuf en 28).

Il est relégué plus loin dans la hiérarchie (neuvième) en remontant plus loin dans l’histoire de la compétition précédemment appelée coupe des clubs champions derrière Johan Cruyff (19 buts en 41 matchs), Soren Lerby (13 en 19), Piet Keizer, Sjaak Swart (tous les deux 12 sur 43) et Ton Blanker (sept en trois).

Haller a rejoint l’Ajax Amsterdam en janvier 2021 contre 22,5 millions d’euros en provenance de West Ham. Il est l’un des grands artisans de la superbe forme des Lanciers cette saison, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1. "Notre entraîneur est possédé par le football, très perfectionniste, a-t-il récemment confié Haller dans une interview au magazine allemand Kicker. Il fait partie sans aucun doute des meilleurs entraîneurs au monde. Il a un très bel avenir devant lui."

Il a aussi marqué sept buts en 11 matchs de championnat après en avoir empilé 11 buts en 19 rencontres en une demi-saison dernière. Il n’avait en revanche pas pu disputer la Ligue Europa en raison d’une erreur du club, ayant oublié de l’inscrire sur la liste des joueurs éligibles pour la compétition.