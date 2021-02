Atalanta-Real: furieux contre l'arbitrage, Gasperini parle de "suicide du football"

Battue par le Real Madrid ce mercredi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0), l'Atalanta a dû évoluer à dix pendant 75 minutes. Et son entraîneur Gian Piero Gasperini n'a pas digéré le carton rouge...

Gian Piero Gasperini est en colère. Pas à cause de la défaite de l'Atalanta contre le Real Madrid ce mercredi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0), mais après une décision arbitrale qui a conditionné, il est vrai, le scénario de la rencontre: l'expulsion de Remo Freuler.

A la 17e minute de jeu, le milieu suisse de Bergame a pris un carton rouge assez sévère pour une faute sur Ferland Mendy à l'extérieur de la surface. Et ça, le technicien ne l'a pas digéré.

"Un suicide du football"

"Le match a été ruiné par l'arbitre, a lancé Gasperini au micro de Sky Italia juste après le coup de sifflet final. Je ne sais pas comment ça aurait fini (sans le rouge), mais nous avons été réduits à défendre."

Et le Gasp d'en remettre une couche: "C'est un suicide du football. J'ai déjà pris une grosse suspension, si j'en dis plus, l'UEFA va me suspendre pour deux mois. Mais c'est un suicide du footballl. On ne peut pas avoir des arbitres qui ne distinguent pas une faute d'un tacle. S'ils ne comprennent pas cela, qu'ils aillent faire un autre métier. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être ingénieur à la NASA..."

Surtout que pour l'entraîneur italien, les officiels ont désormais les outils nécessaires. "Ils sont un composant essentiel du jeu, poursuit-il, et ils peuvent s'aider de la vidéo, ils ont tout à disposition. Mais même avec les images ils font des erreurs... Et c'est pareil en Serie A."