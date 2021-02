Atalanta-Real Madrid: le superbe but sur une frappe enroulée de Ferland Mendy

Ferland Mendy a donné la victoire au Real Madrid sur la pelouse de l'Atalanta (1-0), mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le latéral gauche français a marqué un très beau but à la 86e minute, le premier de sa carrière dans la compétition.

Finalement, l'Atalanta a craqué. À dix contre onze pendant plus d'une heure, à cause d'un carton rouge infligé à Remo Freuler en première période (17e), le club de Bergame a encaissé dans les dernières minutes l'unique but de la victoire 1-0 du Real Madrid, mercredi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Ce but, signé Ferland Mendy à la 86e minute, vaut le coup d'oeil.

Une première en C1

Après un corner joué en deux temps par ses coéquipiers, Ferland Mendy a été servi dans l'axe, aux 25 mètres. Après un contrôle du droit, le latéral gauche français a enchaîné du même pied pour décocher une frappe lointaine, plutôt flottante et surtout trop bien placée pour Pierluigi Gollini. Le gardien italien, assailli tout au long de la rencontre, était cette fois trop court sur sa gauche.

Il s'agit du premier but de la carrière de Ferland Mendy en Ligue des champions. L'international français de 25 ans, aux sept sélections avec les Bleus, en est désormais à trois réalisations sous les couleurs du Real Madrid, où il évolue depuis l'été 2019.