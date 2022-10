Atlético-Leverkusen: le chambrage fou de Bakker après le penalty raté de Carrasco

Malheureux lors du nul concédé par l'Atlético face au Bayer Leverkusen (2-2) mercredi en Ligue des champions, avec un penalty raté au bout du suspense, Yannick Carrasco a été chambré de façon assez incroyable par l'ancien Parisien Mitchell Bakker.

La presse espagnole le présente carrément comme "le nouvel ennemi numéro un de l’Atlético". Titulaire mercredi lors du nul obtenu par le Bayer Leverkusen au Wanda Metropolitano (2-2), en phase de groupes de la Ligue des champions, Mitchell Bakker ne s’est pas fait que des amis côté madrilène.

L’ancien latéral du PSG a totalement craqué au coup de sifflet final. Après le penalty raté par Yannick Ferreira Carrasco au bout du suspense, le Néerlandais s’est lâché de manière très surprenante. Il a aussitôt couru vers l'attaquant belge pour se moquer de lui et le provoquer, avec de grands gestes et en se mettant juste devant son visage. L’ex-Monégasque a eu le bon réflexe pour ne pas réagir, et a su garder son sang-froid devant le craquage de Bakker.

L'Atlético éliminé de la C1

C’est au bout d’un scénario incroyable que l’Atlético a concédé le nul sur son terrain, un résultat synonyme d’élimination de la Ligue des champions pour les hommes de Diego Simeone. Alors que Clément Turpin avait sifflé la fin de la rencontre, il a été rappelé par l'assistance vidéo pour une main d'un joueur de Leverkusen, et a accordé un penalty aux locaux.

Mais Carrasco a buté sur le portier finlandais Lukas Hradecky, avant de voir la barre transversale repousser la tête de Saul Niguez dans la foulée… et le tir de Reinildo être dévié par... Carrasco alors que la balle prenait le chemin des filets. Avec ce nul, il n'y aura qu'un seul club espagnol (le Real Madrid) en huitièmes de finale de la C1, une première depuis la saison 1998/99.