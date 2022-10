Ligue des champions: "Griezmann était fatigué", et c'est pour ça qu'il n'a pas tiré le penalty qui aurait pu sauver l'Atlético

Dans les dernières secondes contre le Bayer Leverkusen (2-2), l’Atletico de Madrid pouvait encore rêver d’une qualification pour les 8es de la Ligue des champions grâce à un penalty obtenu. Mais Yannick Carrasco a vu son tir être détourné par le gardien. Eliminant ainsi les Colchoneros. Devant les médias, Diego Simeone a expliqué pourquoi le Belge a été préféré à Antoine Griezmann pour tirer.

Auteur d’une bonne rencontre dans l’ensemble avec un but inscrit et une passe décisive, Yannick Carrasco a vu son match contre le Bayer Leverkusen virer au cauchemar. Alors que l’Atletico de Madrid était dans l’obligation de gagner pour ne pas être éliminé de la Ligue des champions, le Belge avait le ballon de la victoire dans ses pieds.

Dans les dernières secondes, un défenseur allemand touche le cuir de la main ce qui offre ainsi un penalty aux Colchoneros. Carrasco se présente pour le tirer, mais sa tentative est détournée par Hradecky. Chambré ensuite par Mitchel Bakker, l’attaquant a malgré lui conduit les siens à l’élimination. Mais une question se pose, pourquoi ce n’est pas Antoine Griezmann qui a été désigné pour cette tâche ?

"Griezmann était fatigué"

Interrogé sur ce choix par les médias, Diego Simeone a tout d’abord justifié cela par le fait que le Français était loin d’être frais. Le champion du monde 2018 a lui aussi effectué un match plein. Il a même été passeur décisif pour Carrasco en première période: "Antoine Griezmann était fatigué. Yannick était plus frais, le match qu’il avait fait l’invitait à prendre ses responsabilités. Il avait cette confiance et pour moi, c’est quelque chose à mettre en valeur."

Hors de question pour l’Argentin de blâmer Carrasco. Le technicien a avancé la capacité de l’ancien monégasque à être décisif dans les moments importants, même si dans le cas présent, cela n’a pas été le cas: "Carrasco a pris la décision de tirer le penalty, comme contre l’Espanyol, dans une situation similaire. Il avait marqué à la dernière minute, dans un moment difficile, un match qu’il fallait gagner. Il avait aussi marqué contre le Real, c’est un des joueurs qui a la charge de les tirer."

"C’est un moment difficile"

Evidemment, cette élimination est un terrible échec pour l’Atletico. La formation avait pourtant fait le plein de confiance avant ce match et n’avait plus perdu depuis le 4 octobre. C’était d’ailleurs en Ligue des champions contre Bruges (2-0). Mais les réalisations de Diaby et Hudson Odoi ont vite mis la pression aux Colchoneros qui ont tout de même eu les ressources pour revenir.

Déçu par ce scénario, Simeone estime que son équipe méritait un meilleur sort: "C’est un moment difficile, dur. On ne s’y attendait pas. Ca n’entre pas dans le cadre du projet du club (…). Ce n’est pas ce qu’on voulait, mais c’est la réalité. Nous méritons mieux sur les matchs que nous avons joués."