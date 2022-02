Atlético-Manchester United: Pogba titulaire, Lemar et Griezmann sur le banc

A la peine en Liga, l'Atlético de Madrid veut se relancer ce mercredi face à Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport). Raphaël Varane et Paul Pogba sont titulaires, alors que Thomas Lemar et Antoine Griezmann sont remplaçants.

La magie de la Ligue des champions peut guérir tous les maux. Ou les empirer. L’Atlético de Madrid et Manchester United, deux bêtes blessées en retard en championnat, s’affrontent ce mercredi soir en huitième de finale aller (21h à suivre sur RMC Sport 1). Champions d’Espagne, les Colchoneros pointent à une décevante cinquième place cette saison en Liga, à quinze points du Real. Sans oublier les deux éliminations coup sur coup en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du Roi.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Atlético-Manchester United et le meilleur de la Ligue des champions

Lemar et Griezmann sur le banc

L’Atlético a perdu de sa superbe et Diego Simeone traverse la période la plus délicate de ses dix années de mandat. "Nous pouvons avoir des hauts et des bas, mais je n'ai aucun doute que les gars vont tout donner, a prévenu l’Argentin en conférence de presse. Je me concentre sur notre travail au quotidien, et je m'assure que l'esprit de compétition est toujours présent. Ces derniers jours, il y avait une grande motivation. J'espère que face à Manchester United, nous pourrons montrer toute cette envie." En face, les Red Devils sont quatrièmes de Premier League, sans beaucoup de certitudes même s’ils restent sur deux succès encourageants contre Brighton (2-0) et Leeds (4-2). Ils comptent surtout sur Cristiano Ronaldo pour faire la différence.

Le Portugais retrouve sa victime favorite, lui qui compte 25 buts en 35 rencontres contre l’Atlético. Il sera titulaire en pointe avec à ses côtés Marcus Rashford. Deux Français vont aussi démarrer côté anglais : Raphaël Varane et Paul Pogba. Thomas Lemar sera en revanche sur le banc de l’Atlético. Tout comme Antoine Griezmann, de retour de blessure.

La composition de l'Atlético : Oblak - Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo, Lodi - Llorente, Kondogbia, Herrera - Correa, Felix

Remplaçants : Lecomte, Christian, De Paul, Griezmann, Suarez, Lemar, Felipe, Hermoso, Serrano

La composition de Manchester United : De Gea - Lindelöf, Varane, Maguire - Sancho, Fred, Pogba, Bruno Fernandes, Shaw - Ronaldo, Rashford

Remplaçants : Heaton, Henderson, Bailly, Jones, Mata, Lingard, Dalot, Telles, Wan-Bissaka, Matic, Elanga, Mejbri