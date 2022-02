Atlético-Manchester United: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le 8e de finale de la Ligue des champions

L’Atlético de Madrid reçoit Manchester United, ce mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h). Deux clubs qui traversent une saison un peu compliquée.

Un choc pour confirmer l’embellie. L’Atlético de Madrid reçoit Manchester United, ce mercredi (21h) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, quelques jours après un week-end où les deux équipes ont retrouvé des couleurs. Les Colchoneros, quatrièmes de Liga, se sont imposés sur le terrain d’Osasuna (0-3) alors que les Red Devils ont battu Leeds (4-2). Les deux outsiders vont se croiser sur la scène européenne pour la deuxième fois de leur histoire seulement après une double confrontation en coupe des vainqueurs de coupes lors de la saison 1991-992 (4-1 au cumulé).

Le choc entre les deux équipes marquera le retour de Cristiano Ronaldo au Wanda Metroplitano où il est régulièrement accueilli dans un climat très hostile. Il sera aussi le théâtre d’une confrontation entre deux clubs dans une situation sportive un peu chaotique. Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, fait l’objet de critiques sur l’essoufflement de son style de jeu. Mais il n’y prête pas attention.

"Les joueurs connaissent les échéances qui nous attendent, a-t-il confié mardi. Il reste encore 13 journées en Liga. Il n'y a pas beaucoup plus à commenter. Nous pouvons avoir des hauts et des bas, mais je n'ai aucun doute que les gars vont tout donner. Je me concentre sur notre travail au quotidien, et je m'assure que l'esprit de compétition est toujours présent. Ces derniers jours, il y avait une grande motivation (à l'entraînement). J'espère que face à Manchester United, nous pourrons montrer toute cette envie."