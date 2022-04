City-Real: Ligue des champions ou Ballon d’or ? Benzema a sa préférence

Karim Benzema n'a pas esquivé la question bien longtemps après la rencontre mardi soir. S'il ne devait en choisir qu'un, l'attaquant français, auteur d'un doublé face à Manchester City (3-4), préférerait soulever une cinquième Ligue des champions avec ses coéquipiers plutôt qu'un premier Ballon d'or personnel.

Un géant parmi les géants dans un match de titans. Tous les superlatifs de la terre ne suffisent plus à qualifier une prestation de cet ordre. Karim Benzema a maintenu son équipe en vie à l’issue de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, grâce à un doublé somptueux dont une panenka osée en fin de match, alors qu’il restait sur deux échecs dans cet exercice du penalty.

Pour son 600e match sous le maillot du Real, Benzema a sorti toute la panoplie du grand joueur qu’il est devenu, soufflant le chaud et le froid. Le feu pour réveiller une équipe qui se trouvait dans les cordes. La glace pour convertir un penalty qu’il avait lui-même contribué à obtenir. "

C'est la force mentale, le sang froid. Les gardiens me regardent, regardent comment je tire les penalties. Il y a des moments où il faut changer", a modestement commenté Benzema. Après ses triplés contre le Paris SG en huitièmes (0-1, 3-1), puis Chelsea en quarts (3-1, 2-3 a.p.), cela fait pas moins de neuf buts inscrits depuis le début de la phase à élimination directe de l'épreuve reine.

"La Champions League direct !"

41 réalisations en 41 matches, toutes compétitions confondues, et surtout 14 réalisations qui lui permettent de s’installer en tête du classement des buteurs de cette C1, à trois longueurs seulement du record historique de Cristiano Ronaldo sur une seule saison. Plus que jamais, Karim Benzema est sur le piédestal du prétendant n°1 au Ballon d’or. "Je pense surtout à gagner la Ligue des champions et la Liga. Je suis surtout concentré sur les objectifs collectifs", a-t-il esquivé. Mais à choisir entre remporter une cinquième Ligue des champions avec le Real Madrid ou un premier Ballon d’or, Benzema pense encore collectif: "La Champions League direct ! (rires)", a-t-il assuré.