Ballon d’Or: un boulevard pour Benzema ? Pas aussi sûr pour Rothen

Après son doublé contre Manchester City mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions, ses 13e et 14e buts de la saison en C1, Karim Benzema a conforté sa place parmi les immenses favoris pour le prochain Ballon d’Or. Dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC ce mercredi, Jérôme Rothen a cependant expliqué pourquoi il ne fallait pas trop s’emballer.

Rares sont les années où un Français est aussi proche de remporter le Ballon d’Or. Sur une autre planète avec le Real Madrid cette saison, Karim Benzema, auteur d’un doublé mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (4-3), fait partie des prétendants les plus sérieux à la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Meilleur buteur de la C1 cette saison avec 14 réalisations, auteur de neuf buts sur les quatre derniers matchs du Real en Ligue des champions, l’ancien Lyonnais est au sommet de son art. Au point d’avoir un boulevard devant lui pour le Ballon d’Or? Pas selon Jérôme Rothen.

"On ne va pas se voiler la face. Aujourd’hui, pourquoi les joueurs sont Ballon d’Or? Parce qu’ils gagnent des titres importants. La Ligue des champions, c’est encore tôt. Si c’est City qui va en finale de Ligue des champions, on va continuer à dire que Benzema a un boulevard pour le Ballon d’Or?, a interrogé l’ancien international français dans l’émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC. Kevin De Bruyne est aussi un joueur hors norme, et, cette année, il va peut-être finir champion d’Angleterre et gagner la Ligue des champions. Est-ce qu'on va continuer à penser que Karim Benzema a un boulevard si cela arrive? Bien sûr qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, mais excuse-moi d’avoir un petit penchant pour De Bruyne si jamais il gagne la Ligue des champions…"

Un nouveau mode de scrutin favorable à Benzema?

"C’est très français ce truc-là, a poursuivi Rothen. Bien sûr qu’on rêve d’avoir un nouveau Français Ballon d’Or pour succéder à Zidane. On n’était pas loin avec Ribéry il y a quelques années. On a aussi un futur grand qui le gagnera très certainement dans quelques années, Kylian Mbappé. Et puis on a Karim Benzema… L’année dernière, son nom était évoqué et il ne l’a pas eu. Cette année, il repart et c’est franchement fantastique son ratio passe décisive-but, dans une équipe qui gagne, qui va remporter la Liga et qui est en demi-finale de Ligue des champions. Il fait partie de cette classe de grands joueurs, il est capitaine du Real Madrid. Tout est réuni pour que le palmarès s’étoffe."

Même s’il ne remporte pas la Ligue des champions, le nouveau mode de scrutin pour le Ballon d’Or peut être favorable à Benzema. Désormais, le trophée récompense les performances d’une saison et non plus d’une année calendaire. De plus, comme la révélé France Football, l'organisateur du scrutin, l’aspect collectif et les trophées remportés passeront au second plan, au profit des "performances individuelles" et du "caractère décisif et impressionnant des prétendants".