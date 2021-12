Barça-Bayern: Xavi a poussé un énorme coup de gueule dans le vestiaire

La défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi en Ligue des champions (3-0), n’a pas du tout plu à Xavi. Selon Sport, à la pause, le coach catalan a sérieusement secoué ses joueurs, dominés en Bavière avant d'être éliminés de la C1.

Les murs ont tremblé dans le vestiaire. Selon Sport, Xavi a profité de la mi-temps du match entre le Bayern Munich et le Barça, mercredi en Ligue des champions, pour passer un savon à ses joueurs. Alors que les Catalans étaient menés 2-0, leur entraîneur serait entré dans une colère noire. Face à un effectif résigné, le technicien blaugrana aurait réclamé plus d’envie et d’implication sur la pelouse de l’Allianz Arena. Sans mâcher ses mots. "Certains d’entre vous ne comprennent pas ce que signifie jouer pour le Barça", aurait même lâché Xavi, hors de lui.

Un énorme coup de gueule qui n’a pas eu tellement d’effet. Lors de la seconde période, les partenaires de Sergio Busquets sont apparus tout aussi timorés. Jamal Musiala en a profité pour alourdir l’addition en faveur du club bavarois (3-0). Une claque synonyme d’élimination pour le Barça, qui sera reversé en Ligue Europa. Un fiasco à la fois sportif et économique, à l’heure où les comptes du club catalan sont dans le rouge.

Un silence assourdissant chez les joueurs

Après la rencontre, Xavi se serait montré moins incisif malgré l’absence de réaction de son équipe. Mais son visage ne masquait pas son mécontentement au milieu d'un vestiaire meurtri. Le coach catalan aurait tenu un discours bref mais percutant, accueilli par un silence de cathédrale.

Dans cette ambiance tendue, aucun joueur n’a souhaité prendre la parole. D’après Sport, cette nouvelle claque pourrait encourager Xavi à prendre des mesures radicales dans les prochaines semaines. L’ancien métronome du Camp Nou, arrivé sur le banc le mois dernier, pourrait opérer des changements majeurs au sein de l’équipe. Peut-être même dès dimanche à Osasuna, lors de la prochaine journée de Liga (16h15).