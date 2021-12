Piqué, Xavi, ter Stegen... l’élimination du Barça inspire les réseaux sociaux

L’élimination du FC Barcelone dès la phase de poule de la Ligue des champions amuse beaucoup les réseaux sociaux très inspirés par les malheurs du Barça et de son gardien Marc-André ter Stegen, notamment.

Les réseaux sociaux n’existaient pas encore la dernière fois que cela s'était produit. Jamais depuis la saison 2000-2001 le FC Barcelone n’avait été éliminé dès la phase de poule de la Ligue des champions. C’est arrivé mercredi soir après une nouvelle claque reçue sur le terrain du Bayern Munich (3-0). Les hommes de Xavi disputeront donc la Ligue Europa et cela fait bien rire sur les réseaux sociaux, aussi cruels qu’inspirés.

Les "memes" (ces images détournées) ont ainsi fleuri sur Twitter depuis mercredi soir. Comme ceux du visage dépité de Xavi sur le banc. Les légendes font le reste: "quand tu réalises que tu es toujours le meilleur milieu de terrain du club", lance un utilisateur. Il y a aussi ce regard de Gerard Piqué avant de disputer la Ligue Europa: "quand tu réalises que tu devras peut-être affronter Michail Antonio et Jarrod Bowen (joueurs de West Ham) en Ligue Europa."

Le défenseur espagnol n’est pas épargné après son match très compliqué face au Bayern. Mais son coéquipier Marc-André ter Stegen est encore plus ciblé. Le gardien allemand paie sa mauvaise lecture de trajectoire de la frappe flottante de Leroy Sané sur le deuxième but bavarois. La frappe était pourtant très compliquée mais les réseaux sociaux sont sans pitié et l’Allemand en fait les frais.

Une humiliation supplémentaire pour le joueur qui affrontait Manuel Neuer, avec qui il est en concurrence en sélection. Les deux hommes ne s’apprécient pas trop et se sont souvent accrochés par médias interposés au sujet de la hiérarchie dans le but allemand.