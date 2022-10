Barça-Inter: "Jouer au Camp Nou n'est pas du tout stressant", se moque Bastoni

Le défenseur italien de l'Inter, Alessandro Bastoni, a égratigné l'antre des Blaugranas après le nul entre le club milanais et le Barça (3-3), mercredi en Ligue des champions. Il a notamment partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle on voit Nicolo Barella être poussé sur un diable par un coéquipier, en évoquant l'absence de stress des Interistes.

En accrochant le point du nul mercredi soir face au Barça (3-3), l'Inter a probablement mis fin - sauf miracle - aux objectifs du club catalan en Ligue des champions. Mais en plus de cela, le défenseur interiste Alessandro Bastoni ne s'est pas gêné pour égratigner l'un des symboles du club catalan, à savoir son antre du Camp Nou.

Bastoni relativise la pression de jouer au Camp Nou

L'international italien (16 sélections) a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on voit Nicolo Barella sur un diable, poussé par l'ailier Federico Dimarco, devant l'enceinte barcelonaise. Mais c'est surtout la légende de la vidéo qui a fait réagir : "Jouer au Camp Nou n'est pas du tout stressant. Nicolo, 25 ans." Un camouflet pour les supporters blaugranas, qui évoquent un "manque de respect" de la part de Bastoni.

Le défenseur, qui a réalisé un gros match face à Barcelone, avec notamment une passe décisive, n'en est pas à son coup d'essai. Après la victoire des Interistes à l'aller à San Siro (1-0), il avait partagé une photo où on le voit au duel face à Gavi, la main gauche de l'Italien accrochant l'épaule de Gavi, semblant le traîner à terre. La légende de la photo n'avait, elle non plus, pas forcément été du goût des supporters du Barça : "La victoire du coeur et du caractère".