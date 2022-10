Barça: Busquets s’attendait à mieux après les dépenses du mercato

Sergio Busquets se montre très pessimiste sur les chances du Barça de se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions et regrette ce probable échec après un mercato pourtant dépensier et ambitieux.

Grand artisan des années fastes du FC Barcelone, Sergio Busquets craint de devoir vivre une deuxième partie de saison en Ligue Europa, comme l’année dernière avec le Barça. Le milieu de terrain se montre en effet pessimiste sur les chances de son équipe de se hisser en huitièmes de finale de la compétition après le match nul contre l’Inter Milan (3-3), mercredi. Une issue qu’il n’imaginait pas après un mercato très actif du club (arrivées de Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessié, Christensen notamment).

"Il fallait aspirer à plus après toutes les signatures qui ont été faites"

"C’est une déception, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. C'était un groupe difficile mais il fallait aspirer à plus après toutes les signatures qui ont été faites. Ce n'est pas mathématique mais c'est très difficile."

L’international espagnol a sa part de responsbailité dans la contre-performance catalane puisqu’il a perdu un ballon chaud au milieu de terrain sur l’action du deuxième but de l’Inter Milan. Il n’est pas revenu dessus mais a regretté un manque de sérénité générale dans les deux surfaces de réparation.

"Nous n'avons pas été aussi percutants dans les surfaces et cela se paie en Ligue des champions, regrette-t-il. C'était pile ou face et ça s'est mal passé pour nous dans cette seconde mi-temps." Pour lui, le premier but milanais consécutif, cette fois, à une erreur d’appréciation de Gerard Piqué a pesé lourd. "Le premier but leur a donné un plus et a enlevé le nôtre. Nous avons trainé ça comme une remorque. On a l’impression que lorsqu’on concède un but, c'est le chaos."

"En première mi-temps, nous avons été bons, dominants, trouvant des joueurs entre les lignes mais leur premier but nous a déséquilibrés", conclut-il.