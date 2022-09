Mercato: Busquets devrait quitter le Barça l’été prochain

Selon Sport, Sergio Busquets (34 ans) aurait décidé de quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat l’été prochain. Le club espérait le prolonger mais le milieu de terrain souhaiterait rejoindre la MLS.

Une nouvelle page immense du Barça devrait se tourner l’été prochain. Selon Sport, Sergio Busquets (34 ans) aurait décidé de quitter le club à l’issue de son contrat (qui court jusqu’en 2023). Le Barça espérait le prolonger et lui aurait proposé un nouveau bail de deux ans avec une réduction salariale. Mais le milieu de terrain aurait mûri sa réflexion depuis un long moment et souhaiterait profiter de ses dernières belles années pour rejoindre l’Inter Miami en MLS.

L'Inter Miami l'avait déjà approché l'été dernier

Formé au club, Busquets a été lancé en pro en 2008 sous les ordres de Pep Guardiola. Il s’est vite imposé dans l’entrejeu du club catalan en étant l’un des grands acteurs des années fastueuses de l'équipe. En 14 ans, il a ainsi cumulé 30 titres, dont huit championnats d’Espagne et trois Ligues des champions (2009, 2011 et 2015). Selon Sport, Busquets serait usé par les dernières années compliquées du Barça, même s’il a toujours affiché une implication totale et un professionnalisme exemplaire.

L’arrivée comme entraîneur de Xavi, son ancien partenaire au milieu dont il est très proche, n’a pas fait évoluer sa décision de quitter le club. Selon Sport, le joueur aurait pu être ouvert à l’idée de signer une année supplémentaire quand le club en souhaitait deux. Faute de terrain d'entente, Busquets souhaite désormais finir la saison en beauté et quitter le club par la grande porte avant de s’envoler pour les Etats-Unis. L’Inter Miami avait déjà tenté de le recruter l’été dernier mais le milieu avait affirmé sa volonté d’aller au bout de son contrat avec le Barça.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Son ami Xavi pourrait-il le convaincre de rester en Catalogne? Les chances seraient minces. En attendant, le technicien continue de s’appuyer sur le fils de Carles, ancien gardien du Barça. Le capitaine de l’Espagne (137 sélections, 2 buts) a disputé cinq rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. Le champion du monde (2010) et d’Europe (212) s’apprête à disputer la quatrième Coupe du monde de sa carrière l’hiver prochain au Qatar. Avant de faire ses adieux internationaux? Rien n’a encore filtré à ce sujet.