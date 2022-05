Barça: l’avis tranché de Gerard Piqué sur la Super League... contre son propre club

Dans un entretien avec l’ex-défenseur de Manchester United, Gary Neville, pour The Overlap, sur Youtune, Gerard Piqué se dit opposé à la Super League. Une prise de position étonnante alors que son club, le Barça, figure parmi les trois clubs toujours investis dans le projet.

C’était il y a un peu plus d’an… Douze clubs annonçaient la naissance d’une nouvelle compétition européenne face à la Ligue des champions, la Super League. Une Coupe d’Europe presque fermée réunissant chaque année les clubs parmi les plus riches du Vieux Continent.

Face à l'énorme opposition des fans et de nombreux acteurs du football, le projet a vite fait pschitt, et ce même si l’opposition s’est manifestée beaucoup plus nettement en Angleterre qu’en Espagne : "C’était très politique, a expliqué Gerard Piqué dans un entretien pour The Overlap avec l’ex-Red Devil, Gary Neville. En Espagne, les médias sont contrôlés par certaines personnes qui soutiennent la Super League. Ce n’est pas perçu comme au Royaume Uni. Là-bas, tout le monde était contre. Ici, c’est différent. Aujourd’hui c’est un peu bloqué et je ne crois pas que ça ira très loin."

"Ça tue un peu le football"

Si le défenseur catalan ne croit pas à la Super League, il ne la soutient pas non plus. Un avis étonnant et honnête alors que le Barça, fait partie des trois clubs qui n'ont pas fait une croix définitive sur le projet avec le Real et la Juventus. "Selon moi ça détruit le football. Les grosses équipes vont en profiter mais cela détruit des clubs comme Séville, Valence… Ce sera aussi le cas pour des clubs anglais qui ont beaucoup de fans. Ils ne vont pas disparaître en un jour mais au bout de cinq, dix ans parce qu’ils n’auront plus de revenus. Tout le monde sera focalisé sur la Super League. Les équipes qui ne seront pas au top ne la joueront pas. Ça tue un peu le football. Je peux comprendre le point de vue de ces grands clubs car certains d’entre eux, avec leur propriétaire, veulent que la valeur du club continue d'augmenter."

"Je sais que je vais contre mon club mais c’est juste mon opinion"

Et Piqué de poursuivre : "Je ne crois pas qu’au Barça ou au Real, on ait expliqué vraiment ce qu’il pourrait se passer. Ils essaient de défendre leurs intérets qui sont associés à la Super League mais je ne pense pas que ce soit la bonne direction. Avec cet avis, je sais que je vais contre mon club mais c’est juste mon opinion. Je comprends le point de vue du Barça, de Madrid et de la Juventus mais pour un fan, ce n’est pas le chemin."