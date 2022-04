Real-Espanyol: les supporters madrilènes rendent hommage à Ronaldo et chambrent Gerard Piqué

Comme à Anfield, le Bernabeu a également voulu montrer son affection pour Cristiano Ronaldo après le décès de son fils. Les supporters du Real Madrid ont scandé le nom du Portugais pendant à la septième minute du match ce samedi lors du match du titre contre l'Espanyol. Ils ont aussi eu une pensée... chambreuse pour Gerard Piqué.

Le Santiago-Bernabéu a rendu hommage à Cristiano Ronaldo à la septième minute du match du titre pour le Real contre l'Espanyol Barcelone. Les supporters madrilènes ont scandé son nom en soutien au décès d'un des jumeaux que sa femme attendait. Lors de la minute historiquement réservée à Juanito, les supporters ont voulu envoyer un message d'affection au meilleur buteur de l'histoire du club. Le fameux "Cristiano, Cristiano", qui était crié après ses buts, a de nouveau descendu les tribunes du Bernabéu, mais cette fois pour une raison bien différente.

Le premier match à domicile depuis la triste annonce de CR7

Le 18 avril, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina avaient annoncé qu'ils avaient perdu l'un de leurs enfants à l'accouchement, un malheur qui les a laissés "dévastés" et a provoqué de nombreuses marques de soutien pour le couple à travers les réseaux sociaux. Lors du match de Liverpool contre Manchester United, tout le stade d'Anfield, avait chanté "You'll never walk alone" à la 7e minute pour rendre hommage à Ronaldo, qui avait manqué le match à la suite de ce tragique décès.

Dans une déclaration, le Real Madrid avait également adressé son soutien au joueur, mais les fans n'avaient pas eu l'occasion de lui rendre hommage jusqu'à aujourd'hui, puisque les Merengue avaient joué à l'extérieur depuis. À la 7e minute, tout le stade a scandé son nom et applaudi l'une de leurs légendes, certains ajoutant même le traditionnel "Siuuuu" du joueur.

Le chambrage pour Piqué

En début de match, le Bernabéu avait également observé une minute de silence à la mémoire de Freddy Rincón et Fernando Túnez. Le premier est décédé dans un accident de la route en Colombie et Túnez, qui a joué pour les Whites entre 1960 et 1966, est décédé à l'âge de 79 ans le 19 avril.

Dans un tout autre registre, le stade a aussi eu des mots chambreurs à l'égard du défenseur du Barça Gerard Piqué: "Piqué batard, le champion te salue".