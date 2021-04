La Super League a déjà lancé son site officiel

Tout juste créée ce dimanche soir, la Super League a également lancé sa plateforme en ligne. Dès l'officialisation de la naissance de la nouvelle compétition, un site web dédié est né et s'est lancé à l'assaut des réseaux sociaux.

Difficile de croire à un coup de bluff ou à un acté irréfléchi de la part des douze clubs fondateurs de la Super League alors que l'UEFA devait officialiser ce lundi la réforme de la Ligue des champions. Si l'officialisation de la nouvelle compétition est intervenue tardivement ce dimanche, le coup a semblé bien préparé. Le nouveau concurrent de la C1 a immédiatement rendu public un site internet.

Disponible en cing langues (Anglais, Espagnol, Italien, Allemand et Français) le média présente les principes fondateurs de la Super League et présente le projet porté par le Real Madrid, le Barça, l’Atlético de Madrid, l’Inter, l’AC Milan, la Juventus, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham.

Plus de 60.000 abonnés sur les réseaux sociaux

Après un rappel des raisons qui ont poussé les douze prestisgieuses formations à se lancer dans cette Super League, le site détaille aussi le futur format de la compétiton. A savoir, un mini championnat réunissant vingt clubs (15 fixes et 5 tournants) répartis en deux poules de dix. Les quatre premières équipes du classement de chaque groupe s'affronteront ensuite lors d'une phase finale.

De manière asse symbolique, la Super League s'est aussi lancée sur les réseaux sociaux avec la création d'un compte Twitter. En l'espace de quelques heures, malgré l'absence d'une quelconque publication, plus de 60.000 internautes ont déjà commencé à suivre la Super League.

Le site internet de la Super League dévoile également les ambitions économiques de la compétition et sert aussi de relais aux déclarations du premier président Florentino Perez ou des deux vice-présidents Andrea Angelli (Juventus) etJoel Glazer (Manchester United).

"Nous allons aider le football à tous les niveaux pour l’amener à occuper la place qu’il mérite, a indiqué le dirigaent du Real Madrid et de la Super League. Le football est le seul sport global et le seul à compter 4 milliards de fans et notre responsabilité, en tant que grands clubs, est de satisfaire les attentes des supporters."