Barça: ligament du genou droit touché pour Piqué, une semaine avant le PSG

Touché au genou droit mercredi lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi, Gerard Piqué souffre d'une entorse du ligament interne, indique le FC Barcelone. Le défenseur est très incertain pour le match face au PSG.

Nouveau coup dur pour Gerard Piqué. Le défenseur du FC Barcelone souffre d'une entorse au ligament latéral interne de son genou droit", a indiqué le club dans un communiqué. Le joueur a passé des examens ce jeudi matin au lendemain de la demi-finale retour de la Coupe du Roi entre le Barça et le FC Séville (3-0). Après une passe en retrait, le joueur s'est allongé au sol en se tordant de douleur lors de la prolongation. Il avait terminé la rencontre en serrant les dents mais en laissant planer le doute sur son état de forme. Alors que des médias évoquaient une blessure bénigne, cela n'est pas vraiment le cas. "Il est forfait et sa convalescence déterminera son indisponibilité", poursuit le communiqué du Barça sans préciser la durée de son absence.

Piqué avait forcé son retour à la compétition il y a deux semaines pour disputer le 8e de finale aller de la Ligue des champions face au PSG (1-4). Il revenait après trois mois d'absence en d'une lésion partielle du ligament croisé antérieur de ce même genou et d'une entorse, contractées en novembre dernier. Le joueur semble très incertain pour le retour face à Paris, le 10 mars prochain au Parc des Princes (21h, en direct sur RMC Sport).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Barça-PSG en Ligue des champions

Mercredi soir, Ronald Koeman s'était montré prudent tout en se montrant plutôt confiant. "Il faut attendre, avait temporisé l'entraîneur néerlandais. Ce n'est pas la même blessure, c'est autre chose, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de grave. On ne sait pas s'il pourra être là dans trois jours (face à Osasuna en Liga, ndlr). Il faut attendre".

S'il était absent face à Paris, cela poserait un nouveau casse-tête au technicien pour composer sa défense. Depuis son retour, Piqué a disputé cinq matchs comme titulaire en un peu plus de deux semaines. Mercredi, il formait une défense à trois avec Clément Lenglet et Oscar Mingueza. Les deux derniers pourraient être associés face à Paris avec Dest et Alba sur les côtés. Il reste un peu moins d'une semaine à Koeman pour trouver la bonne formule pour cette mission impossible après la défaite 4-1 à domicile au match aller.