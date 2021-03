Barça: Piqué touché une semaine avant le PSG

Gerard Piqué, défenseur du FC Barcelone, a conclu la demi-finale retour de la Coupe du Roi face au FC Séville en boitant, touché au genou droit.

Dans l'euphorie de la remontada du FC Barcelone face au FC Séville (3-0, a.p.) jeudi en demi-finale retour de la Coupe du Roi, la blessure de Gerard Piqué est un peu passée au second plan. Le défenseur, auteur du but offrant la prolongation, a fini la rencontre en boîtant fortement. Il s'est tenu le genou droit et cela donne quelques raisons de s'inquiéter dans les rangs catalans à une semaine du 8e de finale retour de la Ligue des champions face au PSG (10 mars, 21h, en direct sur RMC Sport).

Touché au ligament du genou droit en novembre

Le joueur de 34 ans a manqué trois mois de compétition cette saison en raison d'une lésion partielle du ligament croisé antérieur de ce même genou et d'une entorse, contractées en novembre dernier. Ronald Koeman a voulu se montrer rassurant sur l'état de son taulier. "Il faut attendre, a temporisé l'entraîneur néerlandais à l'issue de la rencontre. Ce n'est pas la même blessure, c'est autre chose, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de grave. On ne sait pas s'il pourra être là dans trois jours (face à Osasuna en Liga, ndlr). Il faut attendre".

Piqué va passer des examens ce jeudi qui lèveront les interrogations sur cette blessure. En raison des nombreuses absences en défense, l'international espagnol avait accéléré son retour pour reprendre la compétition lors du 8e de finale aller face au PSG, le 16 février dernier. Il avait été titularisé en charnière aux côtés du Français Clément Lenglet avant d'être remplacé à la 78e minute de jeu. Il s'était accroché avec Antoine Griezmann lors de la déroute parisienne. Mercredi soir, les deux hommes se sont chaleureusement enlacés après la passe décisive pour le Français pour la tête de Piqué.

Le mollet pour Dembélé?

Un autre joueur s'est blessé lors de la rencontre: Ousmane Dembélé. Très en jambes ces derniers temps, l'ancien Rennais, auteur du premier but de son équipe, a ressenti une pointe au mollet gauche. Il passera aussi des examens ce jeudi.