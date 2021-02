Barça-PSG: la compo barcelonaise avec le surprenant retour de Piqué

Le Barça reçoit ce mardi soir le PSG en 8e de finale aller de Ligue des champions (21h, RMC Sport 1). Absent des terrains depuis le mois de novembre, le défenseur central Gerard Piqué fait son grand retour dans le onze de départ catalan.

Il y a dix jours encore, sa présence sur la feuille de match semblait quasiment inimaginable. Et sa titularisation totalement impossible. Et puis, depuis une petite semaine, l'hyphothèse a pris de l'épaisseur. Jusqu'à la confirmation: Gerard Piqué est bien dans le onze de départ du Barça, ce mardi soir pour affronter le PSG en 8e de finale aller de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1).

Victime le 21 novembre dernier d'une entorse du genou droit avec lésion ligamentaire, l'expérimenté défenseur central (34 ans) n'a plus joué la moindre minute depuis. Mais en l'absence de Ronald Araujo, Ronald Koeman a préféré forcer son retour plutôt que d'aligner Samuel Umtiti - gaucher - au côté de Clément Lenglet en charnière.

Griezmann et Dembélé titulaires en attaque

Sergi Roberto étant blessé, c'est Sergino Dest qui fait son retour dans le couloir droit, avec bien sûr Jordi Alba à gauche. Au milieu, Koeman a aligné Sergi Busquets, Frenkie de Jong et Pedri. Et devant, le Barça va bien s'appuyer sur le trio offensif attendu, avec les Français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann aux côtés de l'inévitable Lionel Messi.

Pour rappel, Philippe Coutinho et Ansu Fati sont également forfait pour la rencontre.

La composition du Barça:

Ter Stegen - Dest, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Dembélé, Messi (c), Griezmann.

Remplaçants:

Neto, Pena, Pjanic, Braithwaite, Puig, Trincao, Fernandes, Umtiti, J.Firpo, Mingueza.