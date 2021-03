Barça: Piqué blessé, quelle défense centrale face au PSG?

Le FC Barcelone pourrait se présenter au Parc des Princes avec une charnière expérimentale, mercredi, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions face au PSG (21h sur RMC Sport 1). Ronald Koeman doit composer avec un effectif sérieusement amoindri dans ce secteur.

Son tirage de maillot sur Kylian Mbappé fait désormais partie de la légende. L’image de Gerard Piqué s’agrippant comme il peut à son adversaire, jusqu’à en perdre l’équilibre, restera le symbole de domination du PSG au Camp Nou, le 16 février dernier, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-4). Une soirée de supplice pour le défenseur du Barça, tout juste revenu d’une grave blessure au genou et aligné malgré un état de forme défaillant. Trois semaines plus tard, le champion du monde 2010 n’aura sans doute pas l’occasion de se racheter lors du match retour, prévu mercredi prochain au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1).

Piqué s’est à nouveau blessé lors de la victoire de Barcelone face au FC Séville, ce mercredi, en demi-finale retour de la Coupe du Roi (3-0). Il souffre d’une entorse au ligament latéral interne du genou droit. "Sa convalescence déterminera son indisponibilité", a précisé le club catalan. Le joueur de 34 ans manquera le déplacement à Osasuna, samedi en Liga. Sa présence à Paris semble fortement compromise, As parle ainsi d'une absence de trois semaines.

Mingueza ou De Jong pour accompagner Lenglet?

En cas de forfait, Ronald Koeman va devoir innover pour lui trouver un remplaçant au poste de défenseur axe droit. Pour épauler Clément Lenglet, qui occupe l’axe gauche, le coach néerlandais n’a pas beaucoup de solutions. Touché à la malléole, Ronald Araujo n’a pas encore repris. Et rien n’indique que l’Uruguayen sera rétabli dans six jours. Samuel Umtiti, lui, est disponible. Mais l’international français, qui revient d’une très longue période loin des terrains, ne s’est pas montré très convaincant lors de ses récentes apparitions. Il manque clairement de rythme. Et de toute façon, Koeman n'aime pas aligner deux gauchers en charnière.

Reste l’option Oscar Mingueza. L’Espagnol de 21 ans, formé à la Masia, ne manque pas de volonté, mais son talent semble limité à ce niveau de la compétition. Si le risque est trop grand, Frenkie de Jong pourrait alors reculer d’un cran, comme il l’a déjà fait cette saison. L’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam avait d’ailleurs fini le match aller contre le PSG en défense centrale. Et s’était fait prendre de vitesse sur le troisième but de Mbappé. Mais les circonstances l’obligeront peut-être à dépanner une nouvelle fois pour ce choc au sommet.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir PSG-Barça et tous les matchs de la Ligue des champions