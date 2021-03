PSG: "Gagner les dix derniers matchs, c’est une obligation", lance Kimpembe

Après la victoire du PSG sur la pelouse de Bordeaux, mercredi lors de la 28e journée (0-1), Presnel Kimpembe s’est exprimé sur la course au titre, plus serrée que jamais. Le défenseur de 25 ans estime que son équipe a le devoir de remporter ses dix derniers matchs de la saison. Une série qui offrirait un nouveau sacre aux Parisiens.

Le sprint final est lancé et le PSG a réussi son départ. Le club de la capitale a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de Bordeaux, mercredi, lors de la 28e journée de Ligue 1 (0-1). Malgré de nombreuses absences (Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Kean) et une équipe expérimentale, les Parisiens ont assuré l’essentiel au Matmut Atlantique. Pablo Sarabia a inscrit l’unique but de la rencontre en première période. Suffisant pour conserver la 2e place du classement, avec deux points de retard sur Lille et un d’avance sur Lyon. Deux concurrents que les champions de France vont affronter d’ici la fin de saison.

La donne est claire, si le PSG remporte ses dix derniers matchs, il conservera sa couronne nationale. De quoi faire l’objet d’un pacte au sein du vestiaire parisien? Interrogé à ce sujet sur Canal +, Presnel Kimpembe a rappelé l’importance d’être à nouveau champion. "Ce n’est pas un pacte, c’est une obligation, a répondu le champion du monde 2018. On est tous conscients de ce qu’il faut faire. Comme le coach (Mauricio Pochettino, ndlr) l’a dit, si on gagne tous nos matchs, on est champions. On sait ce qu’il nous reste à faire. Le destin est entre nos mains".

Finir le travail face au Barça

Un destin qui passe désormais par la réception de Nantes, dans dix jours, lors de la 29e journée. Mais le PSG devra d’abord négocier deux rendez-vous importants avant de se frotter aux Canaris. Le premier à Brest, samedi, en 16es de finale de la Coupe de France.

Avant le grand soir face au FC Barcelone, mercredi prochain, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Larges vainqueurs au Camp Nou à l’aller (1-4), les partenaires de Marquinhos ont fait un énorme pas vers la qualification. Mais leur passé récent dans la compétition invite forcément à la prudence. Face à la bande de Lionel Messi, il faudra exorciser les vieux démons. Pour de bon.

