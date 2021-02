Barça-PSG: ça a chauffé entre Paredes et Messi

Le PSG a pris une option pour la qualification en battant au Camp Nou le FC Barcelone (1-4) ce mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions. Lionel Messi est apparu frustré au cours de la rencontre, notamment après le troisième but parisien où il a une explication avec Leandro Paredes.

Buteur lors de l'ouverture du score, Lionel Messi n'a rien pu faire pour sauver le FC Barcelone de la faillite ce mardi. Le club catalan s'est largement incliné lors de son huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG (1-4). Un nouveau revers européen pour Messi et ses coéquipiers, provoquant l'agacement de l'Argentin au cours de la partie.

Une explication après le troisième but parisien

Pourtant partenaires en sélection d'Argentine mais aussi proches, Lionel Messi et Leandro Paredes ont eu une petite explication en deuxième période. Un moment de tension entre les deux hommes après le troisième but du PSG marqué par Moise Kean (70e), qui a en tout cas fait beaucoup parler la presse argentine et notamment la télévision.

Sur les images, Lionel Messi apparaît forcément un peu tendu et n'hésite pas à défier du regard Leandro Paredes. Marco Verratti et l'arbitre de la rencontre Björn Kuipers ont eu quelques gestes pour demander à la "Pulga" de se calmer. La star du Barça avait déjà montré son agacement plusieurs fois auparavant, notamment après le deuxième but parisien.

Après la rencontre, Lionel Messi a échangé quelques mots avec Mauro Icardi, son autre compatriote. Plus amical pour le coup, puisque les deux hommes ont échangé leur maillot respectif. Rendez-vous est pris désormais pour le 10 mars prochain et le retour au Parc des Princes, où le PSG devra valider son billet pour les quarts de finale.