Barça-PSG: l'incertitude Piqué pèse sur la compo probable du Barça

Le Barça reçoit le PSG ce mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions mais plusieurs doutes substistent encore concernant le onze aligné par Ronald Koeman face au club francilien. Tout juste revenu de blessure, Gerard Piqué demeure incertain et risque bien de bouleverser la défense catalane.

Du côté du PSG, la bonne nouvelle concerne Marco Verratti qui devrait bien tenir son rang lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Barcelone ce mardi (dès 21h en direct sur RMC Sport 1). A l'inverse, la présence de Gerard Piqué dans le onze blaugrana reste incertaine. Interrogé sur une possible titularisation de l'Espagnol contre Paris, Ronald Koeman a lui-même laissé planer le doute à la veille de la rencontre.

"Gerard va bien. Cela fait 4 ou 5 jours qu'il s'entraîne avec le groupe, a expliqué l'entraîneur néerlandais en conférence de presse. Il a de bonnes sensations et on a décidé de l'inclure dans le groupe. On parlera et décidera mardi s'il joue."

Piqué et Dest titulaires en défense?

Absent depuis sa blessure au genou contre l'Atlético, le 21 novembre dernier, Gerard Piqué n'a pas joué la moindre minute en presque trois mois. Mais le forfait de Ronald Araujo a poussé le Barça a prendre tous les risques pour le faire revenir au plus tôt.

Idem pour Sergino Dest, victime d'un pépin à la cuisse droite. Le latéral américain n'a joué que 18 minutes contre Alaves (5-1) ce week-end mais semble apte contre Paris. Son retour précipité devrait permettre à Oscar Mingueza de basculer en charnière centrale avec Clément Lenglet si Gerard Piqué est laissé sur le banc.

Un trio de feu en attaque

Pour le reste, pas vraiment de surprise dans le onze que Ronald Koeman devrait aligner contre les partenaires de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Selon les indiscrétions du journal Sport, Sergio Busquets jouera en sentinelle et le duo Pedri-De Jong sera là pour l'épauler dans l'entrejeu.

Devant, pas de révolution non plus. En excellente forme depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann devraient être associés à l'indispensable Lionel Messi en attaque.

La compo probable du Barça

Ter Stegen - Mingueza (ou Dest), Piqué (ou Mingueza), Lenglet, Jordi Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Messi, Griezmann.

