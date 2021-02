Barça-PSG: la "masterclass" de Mbappé au Camp Nou en vidéo

Kylian Mbappé a été l'auteur d'un triplé phénoménal sur la pelouse du Camp Nou, ce mardi soir, lors du 8e de finale de la Ligue des champions entre le Barça et le PSG (1-4).

Une performance historique. Kylian Mbappé est devenu ce mardi soir le deuxième joueur à réussir un triplé sur la pelouse du Camp Nou en Ligue des champions, lors du 8e de finale aller entre le Barça et le PSG (1-4). Le premier, c'était Andriy Shevchenko avec le Dynamo Kiev en 1997. Il est même le premier joueur de l'histoire à marquer un triplé contre le Barça dans un match à élimination directe de la Ligue des champions. Et seuls Karim Benzema (18) et Thierry Henry (12) ont plus marqué que lui (10) parmi les joueurs français en phase à élimination directe.

L'attaquant parisien s'est aussi installé comme le troisième meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale (111), dépassant Pauleta, derrière Edinson Cavani (200) et Zlatan Ibrahimovic (156). Une prestation XXL à revivre en vidéo avec les images de RMC Sport (ci-dessus).

"Ce match est magnifique, mais on n’a rien gagné"

Après la rencontre, et cette soirée fantastique pour lui, Kylian Mbappé s'est attaché à rester mesuré. "On est très contents, c’était un match très important pour nous, a-t-il confié à chaud au micro de RMC Sport. On voulait venir ici et gagner, c’est ce qu’on a fait, avec la manière. Mais on est très concentrés sur nos objectifs, on a un match important dimanche en championnat, parce qu’on n’est pas premiers, donc il va falloir se remettre la tête à la Ligue 1. Ce match est magnifique, mais on n’a rien gagné."

Le PSG devra finir le travail au match retour, le 10 mars au Parc des Princes. Et Kylian Mbappé est confiant, son équipe peut encore faire mieux. "C’est de la continuité, a expliqué le Français. Le coach (Pochettino) a fait un merveilleux travail depuis qu’il est arrivé mais il a continué le travail de Thomas Tuchel qui nous a emmenés en finale la saison dernière. Le début de saison a été perturbé par plusieurs facteurs, avec le Covid, l’absence de préparation… Mais on commence à être de mieux en mieux physiquement, même si on n’est pas encore au pic de notre forme. On va essayer de progresser encore."