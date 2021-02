Barça: Rivaldo voit désormais l'avenir de Messi au PSG

Ancienne gloire du Barça, Rivaldo a annoncé publiquement ce jeudi son soutien au candidat Joan Laporta en vue des futures élections présidentielles. Le Brésilien en a profité aussi pour s'exprimer sur l'avenir de Lionel Messi, qu'il voit désormais au PSG.

Lionel Messi a-t-il disputé le dernier match de sa carrière au Camp Nou sous le maillot du FC Barcelone en Ligue des champions? C'est ce qu'a sous-entendu ce jeudi Rivaldo, qui en a profité pour annoncer publiquement son soutien au candidat Joan Laporta dans les élections présidentielles du Barça.

"Son avenir sera au PSG"

Pourtant, le candidat Laporta semble lui déterminé à garder Lionel Messi. "Cette victoire du PSG sera très probablement le dernier match de Messi en Ligue des champions avec Barcelone au Camp Nou", a déclaré Rivaldo, l'ancien attaquant vedette du club catalan. Pour le Brésilien, le FC Barcelone n'est plus en mesure de donner à Messi "la possibilité de se battre pour un titre aussi important" que la plus prestigieuse des compétitions européennes.

"Son avenir sera au PSG, d'autant plus après le dernier match du Camp Nou. C'est une équipe qui peut lui donner les moyens de continuer à remporter des titres", a encore assuré Rivaldo. Le Ballon d'Or 1999 pense également qu'il n'y aura pas de remontada cette fois pour les Catalans. "Aucun joueur de cette équipe ne peut croire à ça", a assené Rivaldo.

Passé par le FC Barcelone entre 1997 et 2002, Rivaldo reste néanmoins admiratif des performances récentes de Messi. "Il a plus de trente ans et il assume toujours la responsabilité de l'équipe, a défendu Rivaldo à propos de l'Argentin. Et pour couronner le tout cette saison, il a vu son meilleur partenaire Luis Suarez partir dans une vente incompréhensible. Cela a juste servi à rendre l'Atlético de Madrid plus fort que jamais et Suarez est désormais l'actuel meilleur buteur de Liga."