Barça: "Un coup de massue" pour Xavi après l'élimination en Ligue des champions

Sorti de la Ligue des champions dès la phase de groupes pour la première fois depuis la saison 2000-2001, le FC Barcelone est tombé très bas. Mais s'il reconnaît que la situation est "triste et difficile", Xavi veut aussi y voir "le début d'une nouvelle étape".

C'est une élimination historique. Balayé 3-0 par le Bayern mercredi pour la dernière journée de la Ligue des champions, le FC Barcelone se retrouve éliminé dès la phase de groupes pour la première fois depuis vingt ans. Les Catalans, qui voulaient "écrire l'histoire" et arracher leur ticket pour les huitièmes de finale sur le terrain de l'ogre munichois, devront donc continuer leur parcours en Ligue Europa. Une désillusion catastrophique pour le statut du club et ses comptes exsangues. Une élimination précoce indigne de ce club aux cinq Ligues des champions, mais en crise depuis deux ans.

"J'ai assisté à une réalité très dure, c'est une situation triste et difficile, a reconnu en conférence de presse Xavi, appelé au chevet de son club de cœur en novembre à la place de Ronald Koeman et qui n'a pas encore réussi à relancer la machine catalane. Je voulais être à la hauteur en Ligue des champions, essayer de la gagner. Mais la réalité nous dit que nous ne sommes pas au niveau. C'est dur, mais c'est ainsi. Il faut faire face à cette réalité. Une nouvelle étape commence dès aujourd'hui. On ne peut pas se satisfaire de cela. On doit se rebeller. La place du Barça, ce n'est pas la Ligue Europa."

"Il faudra changer des choses"

"Le vrai visage du Barça n'est pas celui d'aujourd'hui, a insisté Xavi. La Ligue Europa, je l'ai jouée, ce n'est pas la reine des compétitions européennes, mais il faut la jouer. Je l'ai dit aux joueurs : on va démarrer une nouvelle ère pour redonner de grands espoirs. J'espérais rivaliser un peu plus. Je me sens responsable comme entraîneur. C'est aussi un sacré coup de massue pour moi. On va travailler pour retrouver le Barça que l'on connaît le plus vite possible, mais il faudra changer des choses, c'est clair". Il va falloir se concentrer sur les autres compétitions, à commencer par la Liga où les coéquipiers de Gerard Piqué sont loin d'occuper les premiers rôles (7es à 16 points du Real).

Ils joueront aussi la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, mi-janvier, la Coupe du Roi, et donc la Ligue Europa, pour laquelle il sont repêchés en tant que troisièmes d'un groupe de Ligue des champions. Au-delà de l'échec sportif, cette élimination est un énième coup dur pour les finances d'un club déjà endetté à hauteur de plus d'un milliard d'euros, qui a refermé l'exercice 2020-2021 avec 481 millions d'euros de pertes, et qui vient de lancer son projet de rénovation du Camp Nou.

A Xavi désormais de trouver les mots pour surmonter cette nouvelle désillusion, lui qui pourrait être privé pour quelques temps de Jordi Alba, touché à la cuisse droite, qui a cédé sa place dès la 30e minute à Oscar Mingueza face au Bayern.