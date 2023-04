Bayern- Manchester City: la banderole des fans bavarois contre leur direction

Les supporters du Bayern Munich ont déployé une banderole contre leurs dirigeants dans les tribunes à la fin du quart de finale retour de la Ligues des champions face à Manchester City (1-1), mercredi.

La route du Bayern Munich s’est arrêtée pour la troisième fois consécutive en quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi face à Manchester City (3-0, 1-1). Une élimination au cour d’une saison à remous pour le club bavarois entre le licenciement de Julian Nagelsmann ou la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané après le quart de finale aller. Les supporters bavarois ont peu goûté ses soubresauts et l’ont fait savoir à leurs dirigeants en déployant une banderole les visant en fin de match.

"Les objectifs peuvent être manqués - pas les valeurs de l'association!"

"Les objectifs peuvent être manqués - pas les valeurs de l'association! Politique de la direction en question!" Selon Kicker, "le message vise clairement les patrons du Bayern notamment le PDG Oliver Kahn (53 ans) et le directeur sportif Hasan Salihamidzic (46 ans)". Selon la presse allemande, la grogne des tribunes concerne principalement la manière dont le club a démis Nagelsmann de ses fonctions le 23 mars dernier, alors que l'équipe était encore en lice pour remporter trois titres.

Ce dernier avait appris la nouvelle dans la presse avant d’être prévenu par ses dirigeants. Pour sa défense, Kahn avait indiqué avoir été en contact avec Nagelsmann tout en refusant de lui annoncer la nouvelle par téléphone. L’entraîneur, qui était au ski, était rentré un jour plus tard à Munich et avait donc appris son départ dans les médias. Ce qui avait valu de vives critiques de la part d’anciens du club, comme Lothar Matthäus (62 ans) qui avait regretté la perte de la fameuse devise "Mia san mia", qui caractérise la cohésion et les valeurs familiales. Interrogé par BILD, Tuchel avait promis à tous les fans de prendre "soin des valeurs du club".

"C'est difficile de dire maintenant ce qui se serait passé avec un autre entraîneur, a confié le capitaine Joshua Kimmich (28 ans), mercredi. Je crois qu'on va beaucoup profiter de Thomas Tuchel. C'est une situation difficile pour lui. Il vient ici et a tout de suite des matchs difficiles. Pour nous joueurs, il n'y a plus d'excuses. Nous sommes sur le terrain et devons jouer."