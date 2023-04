Bayern-Manchester City: Tuchel allume Turpin, qui a été "en-dessous de tout" selon lui

Passablement agacé par les décisions de Clément Turpin, arbitre du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Manchester City ce mercredi soir (1-1, 4-1 en cumulé), Thomas Tuchel n’a pas mâché ses mots à l’encontre de l’officiel français à l’issue de la rencontre.

Thomas Tuchel ne décolère pas. Extrêmement agacé par les décisions de Clément Turpin ce mercredi soir lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Manchester City (1-1, qualification de City 4-1 en cumulé), au point d’être exclu pour ses multiples contestations en fin de match, le technicien allemand a chargé le Français à l’issue de la rencontre.

"Je suis content de la façon dont on a joué. Deux n'ont pas été au niveau: la pelouse et l'arbitre, a pesté le coach du Bayern au micro de DAZN. En ce moment, City a la meilleure forme, avec les meilleurs joueurs dans le meilleur championnat au monde. Mais je trouve qu'on les avait à notre portée. C'est une note de 6 (la plus mauvaise imaginable en Allemagne, NDLR), de sa première à sa dernière décision. Je n'ai même pas vu la faute sur le penalty qu'on nous accorde."

"Il a sifflé tout et n'importe quoi"

En conférence de presse, le coach allemand en a rajouté une couche: "Je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout. C'est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n'importe quoi. Tout était contre nous", a-t-il pesté.

A la 83e minute, Tuchel a écopé d’un premier carton jaune pour contestation, avant d’être exclu quatre minutes plus tard. Excédé par les décisions de l'arbitre français et par une vilaine faute d’Aymeric Laporte sur Kingsley Coman, il a explosé le long de la ligne de touche et a été mis dehors par Turpin en fin de rencontre.