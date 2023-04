Bayern-Manchester City: "Il m'a regardé les yeux plein de rage", quand notre présentateur se fait "engueuler" par Tuchel

Jean-Baptiste Boursier, présentateur des soirées Ligue des champions pour RMC Sport, a croisé le chemin de Thomas Tuchel juste après l’élimination du Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions contre Manchester City ce mercredi soir (1-1, 4-1 en cumulé). Et il n’est pas prêt d’oublier cette rencontre fortuite.

"Pensez-y chez vous: quand vous dites 'ça va ?' à quelqu’un, ça ne veut pas dire bonjour." Jean-Baptiste Boursier, présentateur des soirées Ligue des champions pour RMC Sport, sait de quoi il parle. Ce mercredi soir, il a croisé Thomas Tuchel en bas des tribunes de l’Allianz Arena juste après l’élimination du Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions contre Manchester City. (1-1, 4-1 en cumulé). Et il n’est pas prêt d’oublier les conséquences de ce petit abus de langage.

"Evidemment que non ça va pas !"

“Je me suis fait engueuler par Thomas Tuchel juste en descendant des tribunes, a raconté avec le sourire Jean-Baptiste Boursier sur RMC Sport juste après cette rencontre fortuite. Tuchel a été expulsé donc il se trouvait juste à l’endroit où nous on rentre sur la pelouse. Il se trouve que, pour RMC Sport, je l’ai déjà interrogé à plusieurs reprises. Donc je suis passé à côté de lui et je lui ai serré la main. Vous connaissez cet abus de langage où, quand on dit bonjour aux gens, on dit 'ça va ?' Donc je dis 'ça va Thomas ?' et il m’a regardé les yeux plein de rage et m’a dit: 'Evidemment que non ça ne va pas !' en regardant le terrain. Il avait sans doute raison de s’énerver."

Tuchel allume Turpin

Il faut dire que Tuchel était particulièrement tendu ce mercredi soir. Extrêmement agacé par les différentes décisions de Clément Turpin, arbitre français de ce Bayern-City, il a reçu deux cartons jaunes pour contestation et a été exclu après avoir explosé le long de sa ligne.

"Je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout, a pesté Tuchel en conférence de presse à propos de la prestation de Clément Turpin. C'est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n'importe quoi." Jean-Baptiste Boursier n’est pas le seul à avoir essuyé sa grande frustration.