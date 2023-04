Bayern-Manchester City: Rothen et Petit chargent Clément Turpin après sa prestation

La prestation de Clément Turpin, arbitre du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Manchester City mercredi soir (1-1), a été vivement critiquée. Dans Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, Jérôme Rothen et Emmanuel Petit s’en sont également pris à l’officiel français.

Clément Turpin n’en finit plus d’essuyer les critiques. Alors que Thomas Tuchel, Hasan Salihamidzic ou encore Thomas Müller n’ont pas été tendres avec l’arbitre français du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Manchester City mercredi soir (1-1), Jérôme Rothen et Emmanuel Petit ont à leur tour chargé l’officiel ce jeudi dans Rothen s’enflamme, sur RMC.

>> Revivez Bayern-City (1-1)

Parmi les décisions contestées, les deux penalties accordés par Clément Turpin, d’abord pour les Citizens à la 35e minute après une main de Dayot Upamecano, puis à la 83e en faveur des Bavarois à la suite d’une autre faute de main de Manuel Akanji.

Rothen: "Il a été mauvais"

"Il a été mauvais, a tranché Jérôme Rothen. Certains lui trouvent des circonstances atténuantes en disant qu'il est rattrapé par le règlement qui n’est pas clair et net sur la question des mains. Mais il n’est pas rattrapé par le règlement: c’est sa nullité qui lui fait prendre les mauvaises décisions. Sur la première main, il est bien placé pourtant..."

"Tu sais pourquoi il siffle le deuxième pénalty ? Il siffle car il se rend compte à la mi-temps qu’il est passé pour un con sur le premier pénalty car il n’avait pas à le siffler. Il compense, a poursuivi notre consultant. C’est une compensation qui manque de tact et de cojones car c’est facile de la faire à la dernière seconde. Une deuxième fois il passe pour un arbitre complètement naze… C’est le N°1 de l'arbitrage français. Les obligations quand t’es N°1 c’est de montrer une bonne image à chaque fois, comme les grands joueurs."

"Il faut une sensibilité, a de son côté répondu Emmanuel Petit à ceux qui défendent Clément Turpin en assurant que ce dernier a simplement appliqué le règlement à la lettre. C’est ça que je reproche à l’arbitre et à ceux qui sont dans la VAR. J’aimerais bien que ces gens-là aient pratiqué un peu le football dans leur vie pour comprendre…"

Extrêmement agacé par les décisions de Clément Turpin mercredi soir, au point d’être exclu pour ses multiples contestations en fin de match, Thomas Tuchel a eu des mots très durs envers le Français à l’issue de la rencontre. "Je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout. C'est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n'importe quoi. Tout était contre nous", a pesté le technicien allemand en conférence de presse. Ce ne sont pas Jérôme Rothen et Emmanuel Petit qui vont le contredire.