Coupe du monde 2022: forfait pour le début de la compétition, Sadio Mané se soigne en Allemagne

Sorti sur blessure face au Werder Brême le 8 novembre, Sadio Mané demeure très incertain pour le Mondial et est d'ores et déjà forfait pour le début de la compétition, et le match du Sénégal face aux Pays-Bas.

Sadio Mané encore loin du Qatar. La star du Sénégal se soigne à Munich, a appris l'AFP auprès d'une source à la Fédération sénégalaise de football (FSF), alors que l'attaquant n'était pas présent à l'entraînement ouvert à la presse jeudi après-midi, à Lusail (Qatar).

Touché avec son club du Bayern Munich, le numéro 10 des Lions de la Teranga n'est pas disponible pour les premiers matches du Sénégal à la Coupe du monde. En attendant de pouvoir rejoindre le groupe, il soigne sa blessure en Allemagne.

>> Coupe du monde 2022: les infos en direct

Un retour au troisième match?

Les nouvelles concernant Sadio Mané ne sont pas très bonnes, même si la fédération sénégalaise se refuse pour le moment à acter son forfait. Le joueur a été selectionné dans la liste pour le Mondial. Sortie à la 20e minute du match face au Werder Brême (6-1) le 8 novembre dernier, l'attaquant sénégalais souffre de la tête du péroné droit. "D'autres tests suivront dans les prochains jours, et le FC Bayern est en discussion avec la partie médicale de la Fédération sénégalaise de football", avait précisé le communiqué du club allemand.

Selon l'hypothèse la plus optimiste, Mané pourrait peut-être rejouer pour le troisième match de poule, le 29 novembre contre l'Équateur. Le Sénégal débute sa Coupe du monde lundi contre les Pays-Bas. L'équipe s'entraîne sur un terrain de Lusail jouxtant la grande salle et le grand centre technique du handball qatarien.

Gardiens: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng.

Défenseurs: Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Youssouf Sabaly, Fode-Ballo Touré, Pape Abou Cissé, Ismail Jakobs, Formose Mendy.

Milieux: Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Krepin Diatta, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathe Ciss, Moustapha Name, Loum Ndiaye.