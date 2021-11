Bayern Munich-Benfica: pourquoi Nagelsmann ne fait pas encore confiance à Kouassi

Arrivé en Bavière à l’été 2020 en provenance du Paris Saint-Germain, où il disposait d’un véritable statut, Tanguy Kouassi n’a toujours pas réussi à se rendre indispensable avec le Bayern Munich. Une situation inquiétante qui s’enlise sous les ordres de Julian Nagelsmann.

Plus d’un an après avoir quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Bayern Munich, où il espérait que sa carrière allait prendre une autre dimension, le jeune Tanguy Kouassi (19 ans) affiche déésormais un temps de jeu limité. Valorisé dans le groupe professionnel par Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, où il jouait, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions, son avenir semblait s’écrire en lettres d’or avec le club de la capitale. Sa situation en Bavière est plus délicate.

La saison dernière, il est entré en jeu à six reprises seulement, notamment en raison d'une blessure qui l'a longtemps tenu écarté des terrains. Personne à Munich ne doutait des qualités du jeune homme quand il est arrivé. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a même décrit le Français, lors de sa présentation officielle, comme "l'un des meilleurs joueurs de sa génération", alors que Ralf Rangnick félicitait le club bavarois d’avoir signé "un joueur de classe mondiale". "J’ose dire qu’il deviendra un joueur régulier du Bayern Munich d’ici un an", prédisait-il.

Ralf Rangnick sait reconnaître un talent, et Tanguy Kouassi n’en manque pas, mais la situation du joueur est plus que précaire cette saison, qui aurait dû être celle de la confirmation. La préparation estivale du défenseur central polyvalent s’est pourtant bien passée, insiste la presse allemande. En juillet, Julian Nagelsmann avouait lui-même que le joueur lui avait fait "bonne impression". De nombreux observateurs en Allemagne s'attendaient donc à ce que le Français soit dans le onze de départ aux côtés d'Upamecano pour l'ouverture du championnat contre Mönchengladbach (1-1).

Un mois et demi qu'il n'a plus joué

Mais Nagelsmann a opté pour un tout autre choix, s'appuyant pour commencer sur Niklas Süle. Une semaine plus tard, cependant, le moment était venu: le nouvel entraîneur a testé une défense à trois à domicile contre Cologne (3-2) lors de la deuxième journée, et a promu Kouassi dans le onze de départ aux côtés de Süle et Upamecano. L’embellie n’a toutefois duré qu’un temps, et Kouassi est sorti à la mi-temps.

Nouveau revirement de situation quelques jours plus tard: en Coupe de la Ligue contre le Bremer SV (12-0). Kouassi a pu jouer un match complet pour la première fois de la saison en défense centrale. Lors de la troisième journée contre le Hertha (5-0), il a remplacé Upamecano, blessé, après 45 minutes de jeu, se montrant même décisif sur le dernier but marqué par Lewandowski. Après cela, il n'a en revanche connu qu'une seule autre brève apparition (18 minutes) en championnat, contre Bochum (7-0).

C'était à la mi-septembre, il y a un donc un mois et demi. Depuis, Nagelsmann s'est complètement passé de ses services à l’occasion des cinq derniers matches de Bundesliga. En Ligue des champions également, scotchant son joueur au banc des remplaçants. Kouassi n'a même pas fait partie du groupe munichois lors de la débâcle en Coupe à Mönchengladbach (0-5).

Nagelsmann: "Il s'agit pour lui d'avoir le maximum de sérieux"

En conférence de presse de veille de match contre l’Union Berlin (5-2), le week-end dernier, Nagelsmann a expliqué pourquoi Tanguy Kouassi n'est pas une option prioritaire encore à ses yeux, pour le moment: "Tanguy est un grand talent avec beaucoup de potentiel, mais il commet encore trop d'erreurs. C’est le cas à l’entraînement mais c’était déjà le cas lors des matches de préparation, il commet encore une ou deux erreurs de trop", a déclaré le coach.

"C'est un très bon défenseur central sur le plan footballistique et parfois - j'en ai souvent fait l'expérience par le passé, également avec des jeunes joueurs - ce n’est pas forcément une bonne chose du tout, car on en devient trop confiant, a-t-il détaillé. C'est une bonne chose en soi, mais cela conduit aussi à des erreurs de temps en temps. C’est difficile à ce poste."

Mais Nagelsmann n'a pas encore tiré un trait définitif sur Kouassi: "Au final, il s'agit pour lui d'avoir le maximum de sérieux, de trouver un bon équilibre, de ne pas perdre son courage. Il faudra un peu de temps et de développement dans ces domaines pour qu'il atteigne les 100%. Mais il reste un joueur que j'estime beaucoup", précise l'entraîneur.

Et de poursuivre: "Il n'a pas eu la vie facile l'année dernière et il n'aura pas la vie facile cette année non plus, j'en suis pleinement conscient. Mais nous allons travailler avec lui et essayer de lui apprendre pour qu'il apporte aussi sa performance sur le terrain de manière stable avec une grande fiabilité pour être une vraie alternative."