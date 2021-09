Bayern Munich: Hoeness tacle le Barça qui "n’est plus du tout un modèle"

A l’heure des retrouvailles entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, ce mardi en Ligue des champions (21h au Camp Nou), Uli Hoeness, le président d'honneur du club bavarois, s’en prend sévèrement à son rival catalan, dont il dénonce la situation financière.

Ce score fait désormais partie de la légende. Il renvoie à un match fou, qui s’est déroulé dans le huis clos de Lisbonne, le 14 août 2020. Il y a un peu plus d’un an. Au cœur d’un Final 8 rendu inédit par la pandémie de Covid-19, le Bayern Munich a infligé une déculottée mémorable au FC Barcelone, en quart de finale de la Ligue des champions. 8-2. Une humiliation terrible que le club catalan n’a pas digéré à l’heure des retrouvailles. Les deux équipes vont s’affronter au Camp Nou, ce mardi, en ouverture de la phase de poules de la C1 (21h). Dans un contexte forcément électrique, où la fierté sera sans doute plus importante que le beau football.

Sur la table, le plat semble déjà bien relevé. Mais Uli Hoeness a choisi d’y ajouter un peu plus de piment lors de sa dernière sortie médiatique. Dans une interview accordée lundi soir à la radio allemande Bayern 1, le président d’honneur du club bavarois a sévèrement taclé son rival catalan. "Le Barça n’est plus du tout un modèle pour nous, a expliqué le dirigeant de 69 ans. En réalité, Barcelone est en faillite. En Allemagne, Barcelone serait un cas pour un juge responsable de l’insolvabilité."

"Barcelone ne peut pas être au top de sa forme"

Dans ces conditions, Hoeness, ancien joueur et président emblématique du Bayern, fait de son équipe la favorite de cette confrontation. "Barcelone ne peut pas être au top de sa forme en raison de la vente de plusieurs joueurs clés et de ses problèmes financiers", assène-t-il. De quoi titiller l’orgueil des hommes de Ronald Koeman, qui auront sans doute à cœur de lui prouver le contraire. Reste à savoir s’ils en ont les moyens face aux troupes de Julian Nagelsmann.

>> Suivez la Ligue des champions en intégralité avec l'offre RMC Sport-beIN Sport dans le Pack Sport