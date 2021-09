Sur quelles chaînes regarder la Ligue des champions cette saison

La saison 2021-2022 de la Ligue des champions débute ce mardi soir avec notamment l’entrée en lice de Lille face à Wolfsburg et le choc Barça-Bayern. Une compétition retransmise sur RMC Sport, Canal+ et beIN Sports.

Quatre mois après le sacre de Chelsea, la phase de poule de la Ligue des champions débute à partir de ce mardi soir. Après l’échec rageant de Monaco en barrage (pénalisé par la nouvelle règle du but à l’extérieur face au Shakhtiar Donetsk), deux clubs seulement représenteront la France: Lille, champion de France, et le PSG, l'un des grands favoris de la compétition avec son recrutement XXL, dont celui de Lionel Messi.

La compétition sera à suivre sur RMC Sport qui diffusera les deux meilleures affiches de la semaine avec Canal+. Ce sera le cas ce mardi avec la rencontre entre Lille et Wolfbsurg (21h) mais aussi mercredi avec l’entrée en lice du PSG sur le terrain du Club Bruges (21h). Les autres rencontres de cette première journée seront diffusées sur beIN Sports.

Pour chaque match, RMC Sport vous proposera de vivre l’avant-match en direct dans l’émission Champions Zone, dès 19h30. Vous pourrez retrouver le débriefing, les analyses et les réactions à l’issue de chaque rencontre dans "Champions Zone, l’après-match".

En plus des deux matchs rencontres Ligue des champions, RMC Sport diffusera toutes celles de Ligue Europa (avec l'OM, l'OL et Monaco) à l’exception d’une affiche co-diffusée par le groupe M6 et Canal+. L’intégralité de la Conference League (avec Rennes) sera également sur nos chaînes. Tous ces matchs seront aussi à suivre également en direct commenté sur notre site.

La programmation de la 1ere journée de Ligue des champions

Mardi 14 septembre

18h45: Young Boys de Berne - Manchester United ; beIN Sports 2

18h45: FC Séville - Salzbourg ; beIN Sports 3

21h: Dynamo Kiev- Benfica ; beIN Sports 6

21h: Barcelone - Bayern Munich ; beIN Sports 1

21h: Villarreal - Atalanta Bergame ; beIN Sports 5

21h: Lille - Wolfsburg ; RMC Sport 1, Canal+

21h: Malmö - Juventus ; beIN Sports 4

21h: Chelsea - Zénith Saint-Pétersbourg ; beIN Sports 3

Mercredi 15 septembre

18h45: Besiktas - Dortmund ; beIN Sports 2

18h45: Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk ; beIN Sports 3

21h: Club Bruges - PSG ; RMC Sport 1, Canal+

21h: Manchester City - Leipzig ; beIN Sports 4

21h: Atlético de Madrid - FC Porto ; beIN Sports 5

21h: Liverpool - AC Milan ; beIN Sports 3

21h: Sporting - Ajax ; beIN Sports 6

21h: Inter Milan - Real Madrid ; beIN Sports 1