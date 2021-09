Real Madrid : Alaba rêvait de jouer au Barça, selon l’ancien président du Bayern

Selon Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich, David Alaba lui aurait confié son rêve de jouer au FC Barcelone. Le défenseur autrichien, qui n’a pas souhaité prolongé au Bayern l’année dernière, s’est finalement engagé avec le Real Madrid.

Ancien joueur et ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness reste une voix qui compte au sein du club. Et l’actuel président d’honneur du géant bavarois ne se gêne pas pour faire savoir ce qu’il pense. En marge des retrouvailles entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, ce mardi en Ligue des champions (21h), le dirigeant a jeté un peu d’huile sur le feu au sujet d’un ancien joueur du club, David Alaba.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Le défenseur autrichien a refusé de prolonger au Bayern alors que son contrat arrivait à échéance en juin. Il a donc quitté le club libre pour s’engager en faveur du Real Madrid. Il était pourtant davantage attiré par le rival honni, selon Hoeness. "Il m'a dit une fois: 'Mon rêve est encore de jouer à Barcelone un jour', a-t-il déclaré sur la chaîne Bayern 1. Alors je lui ai répondu: 'Veux-tu négocier avec le président ou avec l'administrateur en charge de la faillite?'". Une référence aux pertes abyssales du club catalan, plongé en pleine crise économique.

Hoeness en a rajouté une couche sur la situation des Blaugrana. "Le Barça n’est plus du tout un modèle pour nous", a-t-il lâché en faisant du Bayern le grand favori de la confrontation entre les deux équipes, ce mardi, un peu plus d’un an après l’humiliation infligée par les Bavarois aux Catalans (8-2) en quart de finale.



"Le Bayern est favori parce que le Barça ne peut pas atteindre sa plénitude en raison des ventes de joueurs et des problèmes économiques", a-t-il conclu de manière toujours aussi cinglante.