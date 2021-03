Bayern Munich: Müller "très content" de retrouver le PSG, avec quelques mots en français

Après la dernière finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG, les deux clubs se retrouveront en avril prochain pour une double confrontation lors des quarts de finale. Dans un message publié sur Instagram, Thomas Müller a fait part de sa joie et de sa confiance à l'idée de retrouver la formation parisienne.

Thomas Müller n'a pas peur de grand monde. Du haut de ses 31 ans, celui qui a tout gagné avec le Bayern Munich a rapidement réagi ce vendredi, sur ses réseaux sociaux, après le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions. L'équipe bavaroise affrontera le PSG, pour une revanche de la dernière finale de la compétition.

Dans un mélange de plusieurs langues (anglais, allemand et... français), Thomas Müller a affiché sa sérénité sur sa page Instagram. "Mes amis, bonjour, Paris Saint-Germain. C'est très intéressant après la dernière finale gagnée en août dernier. Nous sommes très contents de rencontrer Paris à nouveau. Nous avons quelques Français comme Kinglsey Coman. J'ai reçu beaucoup d'appels dans les 20 dernières minutes. Nous sommes très confiants et heureux de recevoir le PSG", a déclaré l'attaquant du club bavarois, lançant ensuite quelques chants en français.

Salihamidzic est méfiant

Vainqueur de la Lazio Rome au tour précédent, le Bayern Munich s'avancera certainement avec le statut de favori face au PSG. L'actuel leader de Bundesliga a gardé en grande partie l'ossature de son équipe victorieuse de la dernière Ligue des champions. Malgré trois défaites cette année en championnat, les failles du club allemand apparaissent peu nombreuses et la tâche s'annonce compliquée pour le PSG.

Néanmoins, le Bayern Munich se méfie aussi fortement du PSG et de son potentiel offensif. Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club allemand, a publié rapidement un message de méfiance après l'annonce de ce tirage. "Paris est une très bonne équipe. Ils sont actuellement deuxième de leur championnat mais ils nous proposeront un défi de taille, estime Salihamidzic. Ils ont un nouvel entraîneur avec (Mauricio) Pochettino. C'est un bon entraîneur, qui fait du bon travail. Ils ont des joueurs de haut niveau. Et avec Mbappé, un attaquant qui a tout et qui est très dangereux."