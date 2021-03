Bayern-PSG: Leonardo veut "passer tout le monde et arriver au bout"

Leonardo, directeur sportif de PSG, reconnait être tombé sur un adversaire redoutable en quarts de finale de la Ligue des champions, avec le Bayern Munich. Mais le dirigeant veut en tirer le positif.

Le PSG retrouvera donc le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, huit mois après sa défaite en finale face aux Bavarois (1-0). Depuis, les hommes d’Hansi Flick n’ont pas vraiment baissé le rythme en signant un sextuplé de titres. Ils ont facilement disposé de la Lazio en huitièmes de finale et pointent en tête de la Bundesliga avec quatre longueurs d’avance sur Leipzg. Le tableau pourrait paraître sombre. Mais pas pour Leonardo qui veut positiver tout en reconnaissant la puissance adverse.

"Peut-être l'équipe la plus en forme du moment"

"C'est intéressant de 'répéter' la finale, a confié le directeur sportif parisien. Pour aller au bout de la Ligue des champions, c'est normal de jouer tout le monde et là, on va tout de suite jouer en quarts de finale contre l'équipe peut-être la plus en forme du moment. Elle vient de gagner beaucoup de titres, dont la Ligue des champions contre nous. C'est toujours intéressant."

Relancé sur les enseignements tirés depuis cette finale, l’ancien milieu de terrain brésilien compte sur le vécu de ses joueurs, malgré les doutes apparus ces dernières semaines avec des résultats en dents de scie en Ligue 1.

"Le PSG est dans une évolution importante par rapport à la compétition, explique Leonardo. Nous sommes arrivés en finale l'année dernière et là, nous sommes en quarts. Affronter des équipes comme ça, nous donne de l'expérience. On a une équipe d'une grande expérience. Même si les joueurs sont jeunes, ils ont beaucoup de vécu. On est toujours optimistes, c'est une compétition ancrée en nous. Le fait de jouer des matchs comme ça, ça fait plaisir. C'est la difficulté de la compétition, ça se joue sur des détails."

S’il se sortait des griffes du Bayern, Paris pourrait retrouver un autre gros morceau en demi-finales, où il serait opposé au vainqueur du match Manchester City-Dortmund.

"Sur les huit équipes (en quarts), il y a six équipes qui ont déjà gagné la Ligue des champions, ça montre le niveau de ces quarts, situe-t-il. On a encore un peu de temps pour nous préparer, puis il y aura une semaine entre l'aller et le retour. Si on passe en demi-finales, on retrouvera peut-être le Borussia que nous avions affronté l'année dernière et c'était très serré. Manchester City domine la Premier League et montre un grand niveau de football. Notre côté du tableau est important mais notre objectif est de passer tout le monde et de tout faire pour arriver au bout."