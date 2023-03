Bayern-PSG: buteur, Choupo-Moting a aussi contré une frappe dangereuse de son propre coéquipier

En contrant une frappe dangereuse de son équipier Joshua Kimmich, Eric-Maxim Choupo-Moting a sûrement rappelé un souvenir taquin aux supporters du PSG, mercredi lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions perdu contre le Bayern Munich (2-0).

Eric-Maxim Choupo-Moting (33 ans) ne fait plus rire depuis longtemps les supporters du PSG. Mais ces derniers ont peut-être eu un petit rictus quand l’attaquant du Bayern Munich a malencontreusement contré une frappe dangereuse de son coéquipier, Joshua Kimmich (51e), provoquant l’arrêt de l’action en raison de sa position de hors-jeu. Juste avant, l’international camerounais s’était retrouvé en bonne position face à Gianluigi Donnarumma sur une offrande de Jamal Musiala.

Moqué pour avoir enlevé un but de Nkunku avec le PSG en 2019

Repris in extremis par Danilo, il n’avait pas eu le temps de se replacer au moment où Kimmich a décroché son tir, même s’il est difficile de dire s’il était cadré (Donnarumma semblait aussi sur la trajectoire). Ce bref épisode a certainement rappelé la boulette de Choupo-Moting lorsqu’il portait le maillot du PSG (2018-2020, 51 matchs, 9 buts). En avril 2019, l’ancien joueur de Stoke avait provoqué l’incrédulité après avoir arrêté sur la ligne un ballon piqué de son partenaire Christopher Nkunku alors que celui-ci prenait tranquillement le chemin du but, lors d'un match face à Strasbourg (2-2).

Eric-Maxim Choupo-Moting contre une frappe dangereuse de Joshua Kimmich © ICON Sport

Le joueur s’en était excusé et avait un peu déploré la vague de moqueries à son égard pour cette erreur. Il s’était rattrapé un peu plus d’un an plus tard en inscrivant le but de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (2-1), lors du Final 8 en 2020. Non conservé par le PSG, il avait rejoint quelques semaines plus tard le Bayern Munich, où il a pris une nouvelle dimension. Plutôt cantonné à un rôle de doublure derrière Robert Lewandowki lors des deux premières saisons, il est titulaire depuis le départ du Polonais l’été dernier.

Il a marqué 17 buts en 26 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Mercredi, il a d’abord vu un premier but refusé (52e) pour un hors-jeu de Thomas Müller avant d’ouvrir le score contre son ancien club (61e). Il s’est aussi signalé pour son état d’esprit irréprochable avec son équipe mais aussi ses adversaires (il a parxemple lui-même sorti le ballon sur une situation intéressante pour le Bayern afin que que l’arbitre prenne des nouvelles de Nuno Mendes, à qui il avait asséné un coup quelques instants plus tôt).

Il avait déjà marqué à deux reprises contre Paris lors du quart de finale entre les deux équipes en 2021. Mercredi, il a été remplacé sous l’ovation du public de l’Allianz Arena et peut-être sous les applaudissements de quelques supporters parisiens qui ont conservé de la sympathie pour leur bourreau d’un jour.