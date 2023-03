Bayern-PSG: "La roue finira par tourner", Coman se montre optimiste pour le futur des Parisiens

Kinsgley Coman s’est arrêté en zone mixte après le succès du Bayern Munich face au PSG, mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des champions (2-0). Et l’ailier des Bleus s’est montré optimiste pour l’avenir de son club formateur, malgré cette énième déception européenne.

Cette fois, il n’a pas endossé le costume de bourreau. Mais Kingsley Coman a tout de même participé à la victoire du Bayern Munich face au PSG, mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des champions (2-0). Unique buteur à l’aller au Parc des Princes (0-1), l’ailier de 26 ans a disputé quasiment toute la rencontre à l’Allianz Arena, avant de céder sa place à la 86e à Serge Gnabry, décisif dans la foulée.

"Paris est sur le chemin"

Après le match, l’international français (46 sélections, 5 buts) s’est présenté en zone mixte pour échanger avec les journalistes. Interrogé sur la différence entre le Bayern et le PSG sur la scène européenne, le natif de Paris s’est montré optimiste pour le futur de son club formateur, malgré cet énième échec en C1.

"C’est compliqué à dire, ce sont des petits détails. La différence est sans doute liée au fait que cela fait de nombreuses années que le Bayern est un grand club et que l’Europe est inscrite dans son ADN, a répondu Coman. Paris est sur le chemin, ça fait quelques années qu’il est le top européen, qu’il va quand même loin en Ligue des champions et que c’est un prétendant au titre. Parfois, il faut juste laisser le temps faire son œuvre et la roue finira par tourner pour Paris."

"Il n’y avait pas de gros plan pour bloquer Kylian"

En attendant, Paris regardera à nouveau les quarts de finale à la télévision. Le Bayern, lui, poursuit sa route dans la compétition, au terme d’un match retour où il n’a jamais paniqué, même si la première période a été plutôt équilibrée. "On a l’habitude de ce genre de matchs, on sait qu’il faut garder la tête froide car il y a des temps faibles et des temps forts. On a eu nos temps faibles avant le repos, mais pendant la mi-temps on s’est parlé", confie le n°11 des champions d’Allemagne.

Emmenés par un Dayot Upamecano solide et impliqué, les Bavarois ont parfaitement réussi à éteindre Kylian Mbappé, trop esseulé pour faire la différence à l'Allianz Arena. "Il n’y avait pas de gros plan pour bloquer Kylian, assure Coman. L’idée c’était surtout de couper sa relation avec Lionel (Messi). D’habitude on est une équipe qui presse très haut tout le match. Là, on a essayé par moments de redescendre pour leur laisser moins de profondeur".