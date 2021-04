Bayern-PSG: Choupo-Moting relance le suspense sur un centre millimétré de Pavard

Mené 2-0 par le PSG dans son quart de finale aller de Ligue des champions, le Bayern Munich s'est relancé avant la pause grâce à l'ancien Parisien Eric Maxim Choupo-Moting.

C’était écrit. Aligné en l’absence de Robert Lewandowski, touché au genou droit, Eric Maxim Choupo-Moting a relancé le suspense lors du quart de finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG ce mercredi (sur RMC Sport). Sur un centre parfaitement ajusté de Benjamin Pavard côté droit, l’international camerounais est venu tromper Keylor Navas de la tête à la 37e minute de jeu.

Le but de l'espoir pour le Bayern

Un but face à ses anciens coéquipiers, lui qui a passé deux saisons au PSG avant de revenir en Allemagne l'été dernier. Un peu plus tôt, le PSG avait ouvert le score à l’Allianz Arena grâce à Kylian Mbappé (3e). Passeur décisif sur ce but, Neymar a remis ça sur le 2-0 réussi par Marquinhos (28e), contraint de céder sa place dans la foulée sur blessure.

Choupo-Moting pourrait être à nouveau être titulaire au match retour, mardi prochain, au Parc. Lewandowski a lui-même confirmé son forfait pour cette rencontre. Quant à Serge Gnabry, il n'a pas pu être convoqué pour ce match aller en raison d'un test positif au coronavirus.

Le but de Choupo-Moting. © RMC Sport

