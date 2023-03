Bayern-PSG: comment Danilo est devenu un taulier du vestiaire parisien

Le PSG va se déplacer dans l’antre du Bayern Munich, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Et il comptera notamment sur Danilo pour se qualifier après avoir perdu à l’aller (0-1). A 31 ans, le Portugais est devenu ces derniers mois l’un des leaders de l’effectif parisien. Et un des chouchous des supporters.

Il avait été placé sur la liste des potentiels partants l’été dernier. Avec ceux qui n’entraient pas dans les plans de Christophe Galtier, fraîchement nommé sur le banc. Mais Danilo Pereira a rapidement quitté le groupe des indésirables pour réintégrer l’effectif du PSG. Son sérieux, sa polyvalence, son expérience et sa fiabilité ont convaincu son nouvel entraîneur de miser sur lui. Et huit mois plus tard, il ne regrette pas son choix. Au fil des mois, des péripéties et des blessures, Danilo est devenu l’un des hommes forts de l’équipe parisienne. Au point de se rendre même indispensable.

A 31 ans, l’ancien capitaine de Porto (arrivé en 2020) a aujourd'hui une vraie dégaine de taulier. Sa présence rassure tout le monde sur le pré. Souvent bien placé, solide au duel, bon de la tête, propre techniquement, Danilo Pereira réalise un sans-faute depuis le début de la saison. Sa faculté d’adaptation s’avère extrêmement précieuse pour Galtier. A la tête d’un effectif restreint, qui s’est affaibli lors du mercato d’hiver, le coach parisien est ravi de pouvoir compter sur son n°15, capable d’évoluer en défense centrale, en sentinelle ou dans l’entrejeu.

Galtier vante son état d’esprit

A Munich, l’international portugais (64 sélections, 2 buts) devrait être aligné en charnière, aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions (ce mercredi 21h sur RMC Sport 1). Mais il peut à tout moment monter d’un cran, si besoin. "C’est un exemple au quotidien, s’est récemment réjoui Galtier. Il est à l’écoute et disponible pour changer de rôle dans l’animation. Cette polyvalence, qui pourrait lui faire penser qu’il n’est pas un titulaire indiscutable, il en fait un atout et une force. Pour lui et pour l’équipe."

Après avoir été longtemps critiqué pour ses lacunes techniques, lorsqu’il évoluait essentiellement au milieu de terrain, Danilo a élevé son niveau d’un cran ces derniers mois. En conservant ses qualités et en gommant ses petits défauts. Jusqu’à devenir l’un des chouchous des supporters parisiens. Après son but décisif face à Nantes, samedi en Ligue 1 (4-2), les ultras massés dans le Virage Auteuil ont scandé son nom très fort. Une partie du Parc a appuyé l’hommage. Touché par cette marque d’affection, le natif de Guinée-Bissau a répondu par des applaudissements et une main sur le cœur.

Un homme influent dans le vestiaire

S’il est autant apprécié par le public, c’est aussi parce que Danilo a toujours eu un comportement irréprochable dans la capitale. Humble et respectueux, le roc lusitanien (1,88m) fait l’unanimité au sein du PSG. Sa voix compte dans le vestiaire, auprès des stars comme des plus jeunes, à qui il distille régulièrement de précieux conseils. Parfaitement polyglotte, il échange avec l'ensemble de ses partenaires et n’hésite pas à dire ce qu’il pense lorsque les événements ne lui conviennent pas. "Je donne tout pour ce cette équipe et ce club-là. C’est mon état d’esprit. Je veux continuer comme ça", a-t-il confié ce week-end après la victoire face aux Canaris.

Rarement à l’infirmerie, Danilo a fait 31 apparitions sous le maillot rouge et bleu cette saison (toutes compétitions confondues), en inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Alors que son contrat court jusqu’en 2025, il est désormais pleinement épanoui dans la ville lumière. Irréprochable sur le terrain, où on ne le voit jamais protester auprès des arbitres ou s’embrouiller avec ses adversaires, il est désormais incontesté en dehors. Un nouveau statut qu’il va tenter de confirmer en Bavière. Pour le rendez-vous le plus important de la saison parisienne.