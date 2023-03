Bayern-PSG: la défense, pas un point faible mais un vrai problème pour Paris

Le Paris Saint-Germain se déplace mercredi sur la pelouse du Bayern Munich lors du huitième de finale retour de Ligue des champions. Dans l’obligation de gagner, les Parisiens devront se méfier des buteurs bavarois alors que la défense ne constitue pas l’un des points du club français cette saison.

La victoire ou la porte. La donne est simple pour le PSG ce mercredi pour son déplacement à Munich en huitième de finale retour de Ligue des champions. Battus à l’aller (0-1), les partenaires de Kylian Mbappé devront l’emporter pour espérer rejoindre les quarts. Un succès d’un but offrirait une prolongation alors qu’une marge de deux pions ou plus qualifierait le club français mercredi à l’Allianz Arena (dès 21h sur RMC Sport 1).

L’équipe entraînée par Christophe Galtier devra marquer et si possible parvenir à garder sa cage inviolée. Pas une mince affaire quand on sait que le Paris Saint-Germain connait une saison 2022-2023 sur le plan défensif et que le Bayern compte tout faire pour les pousser à la faute.

>> Toutes les infos avant Bayern-PSG

Nagelsmann: "Quelques idées pour leur faire mal"

A l’aller, même privé de Sadio Mané, le Bayern avait mis en grand danger la défense parisienne pendant plus de 45 minutes. Dans son couloir, Kingsley Coman était parvenu à mettre au supplice Achraf Hakimi avant de finalement marquer, côté droit, en profitant d’un marquage trop lâche de Nuno Mendes. Conscient des manques de la défense parisienne, Julian Nagelsmann espère bien en profiter pour enfoncer le clou lors du match retour.

"La défense une faiblesse, je ne dirai pas cela", a d’abord nuancé l’entraîneur bavarois. Avant d’enchaîner: "Ils ont un comportement très clair dans certaines situations, on a quelques idées pour leur faire mal. On ne va pas se limiter à la défense."

Paris ne sait plus (trop) défendre

Véritable spécialité de Christophe Galtier à Lille et à Nice, les deux équipes ont fini meilleure défense de Ligue 1 lors du passage du technicien au club en 2021 et 2022, la défense du PSG est tout sauf imperméable cette saison.

En Ligue 1, d’abord où le club francilien a déjà encaissé 25 buts en 26 rencontres soit 0,96 but par match. En championnat, Paris est seulement la troisième défense (à égalité avec Marseille) et derrière Lens et Nice.

>> Bayern-PSG et le meilleur de la Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Pire, sur la scène européenne, Gianluigi Donnarumma n’a jamais réussi à garder sa cage inviolée et a même encaissé huit buts en sept matchs de Ligue des champions (1,14 but/match). Entre la volonté de relancer proprement à tout prix et certaines erreurs individuelles, le PSG s’est souvent retrouvé en difficulté depuis le début de la campagne européenne.

Avec 30 occasions concédées à ses adversaires, le club francilien est la septième moins bonne équipe parmi les seize présentes en huitièmes et se trouve très loin de la meilleure défense dans ce domaine: Manchester City (14 tirs concédés). Point positif, le gardien italien possède un bilan de 76,7% d’arrêts en C1 et cela pourrait faire la différence ce mercredi à Munich.

Le PSG pas épargné par les pépins physiques en défense

Pas impérial lorsque tout le monde est disponible, le PSG va également devoir composer avec les ennuis physiques des uns et des autres pour le huitième de finale retour contre le Bayern ce mercredi. Presnel Kimpembe gravement blessé et forfait pour la fin de la saison, Christophe Galtier devrait s’appuyer sur le milieu Danilo Pereira pour le remplacer dans sa défense. La faute, en partie, à l’impossibilité de boucler le recrutement de Milan Skriniar dès cet hiver. Outre 'Presko', Paris va aussi évoluer avec un Marquinhos pas à 100%. Touché aux côtes et sorti blessé samedi dernier en Ligue 1, le capitaine brésilien jouera malgré la douleur à Munich avec à ses côtés Sergio Ramos.

Enfin, une dernière incertitude pèse sur la présence ou de Nordi Mukiele ou Achraf Hakimi dans le couloir droit. Absent depuis le match aller en raison d’une gêne musculaire, le Marocain pourrait débuter malgré son manque de rythme et ses déboires extra-sportifs (une mise en examen pour viol). De son côté, l’international tricolore (une sélection) demeure incertain pour la rencontre. S’il figure bien dans le groupe pour le voyage outre-Rhin, Nordi Mukiele souffre du tendon d’Achille et ne s’est pas entrainé lundi.