Bayern-PSG: Danilo dans le groupe, Icardi et Kurzawa forfait

Le PSG va pouvoir compter sur Danilo Pereira pour son déplacement dans l’antre du Bayern Munich, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Le milieu de terrain portugais fait partie du groupe convoqué par Mauricio Pochettino. Au contraire de Mauro Icardi et Layvin Kurzawa, blessés.

Le PSG a cru voir le vent tourner la semaine dernière, lorsque le Bayern Munich a confirmé la blessure au genou de Robert Lewandowski. Mais le club de la capitale a depuis été largement rattrapé par les problèmes. Comme souvent, il va devoir aborder un choc européen avec un effectif amoindri. En plus de Marco Verratti et Alessandro Florenzi (positifs au Covid-19), Paris sera privé de Mauro Icardi et Layvin Kurzawa pour son déplacement dans l’antre du Bayern Munich, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

L’attaquant argentin souffre toujours de la cuisse, alors que le latéral français est en délicatesse avec son mollet. Leurs forfaits s’ajoutent à la suspension de Leandro Paredes. De quoi compliquer sérieusement les plans du PSG, à l’heure de retrouver l’équipe qui l’a privé d’un premier sacre en C1 l’été dernier. A l’heure de composer son milieu de terrain, Pochettino pourra tout de même compter sur Danilo Pereira.

Danilo aligné à l’Allianz Arena?

Comme indiqué par L’Équipe et confirmé par RMC Sport, l’international portugais, touché au mollet gauche en sélection, fait partie du groupe qui se présentera à l’Allianz Arena. Il a d’ailleurs participé à l’entraînement du jour, ce lundi au Camp des Loges. Reste à savoir s’il sera pleinement rétabli pour tenir sa place en Bavière. Ce serait une bonne nouvelle pour les Parisiens, qui restent sur une déconvenue face à Lille, samedi en Ligue 1 (0-1), et affichent un visage assez inquiétant à l’aube du sprint final. Trois jeunes font également partie du groupe parisien, Kenny Nagera (19 ans), Abdoulaye Kamara (16 ans) et Ismaël Gharbi (16 ans).

