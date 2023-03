Bayern-PSG: entré à la place de Marquinhos, Mukiele sort lui aussi sur blessure

Entré en jeu à la 35e minute pour remplacer Marquinhos ce mercredi soir lors du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (sur RMC Sport 1), Nordi Mukiele a été contraint de céder sa place… à la mi-temps.

Quand ça ne veut pas… Alors qu’il était entré en jeu à la 35e pour suppléer Marquinhos, touché aux côtes et incapable de continuer, Nordi Mukiele n’aura passé qu’une grosse dizaine de minutes sur la pelouse de l’Allianz Arena ce mercredi soir lors du 8e de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (sur RMC Sport 1).

Première pour Bitshiabu

Dès le retour des vestiaires, le défenseur français a cédé sa place à El Chadaille Bitshiabu, qui, à 17 ans, effectue ses grands débuts en Ligue des champions. Après la sortie de Marquinhos, il a pris place aux côtés de Danilo Pereira et Sergio Ramos dans la défense à trois concoctée par Christophe Galtier.

Entre fin janvier et fin février, Mukiele a loupé huit rencontres à cause d'une blessure aux ischios-jambiers. Il avait fait son retour le 26 février dernier à l'occasion du Classique contre l'OM en Ligue 1. La thèse d'une rechute semble la plus probable.