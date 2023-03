Bayern-PSG: "Gagner le championnat et après on verra", la sortie de Mbappé sur son avenir (qui fait déjà parler)

Interrogé sur son avenir après l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich ce mercredi soir (2-0, 3-0 en cumulé), Kylian Mbappé a assuré qu’il préférait se concentrer sur la fin de saison. La suite ? "On verra", a lâché l’attaquant français.

Le printemps n’a pas encore officiellement commencé. Mais l’immense déception du PSG en Ligue des champions pourrait bien déjà relancer le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé. De passage en zone mixte après la défaite 2-0 du PSG en 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (3-0 en cumulé), le crack français a forcément eu le droit à une question sur la suite de sa carrière.

>> Revivez Bayern-PSG

"Est-ce que je repense à mon avenir ? Non, non, je suis calme, a indiqué Mbappé. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat. Après, on verra." Une sortie qui se retrouve déjà à la Une des sites des quotidiens sportifs espagnols comme AS et Marca...

Mbappé: "Notre maximum, c’est ça"

Le fait que la question soit posée par un journaliste espagnol - et que Mbappé y réponde dans la langue de Cervantes - n’a absolument rien d’anodin. Avant de prolonger son contrat jusqu’en 2025 en mai dernier, l’ancien Monégasque avait été annoncé avec insistance du côté du Real Madrid.

Il y a quatre jours, après être devenu le meilleur buteur du PSG, Mbappé avait déjà évoqué son avenir. Mais l'atmosphère était alors nettement plus détendue. "Si ce match aura une incidence sur mon avenir? Je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin! (rires). Je suis ici, je suis très content et pour l'instant, je ne pense à rien d'autre que de faire les beaux jours du PSG", avait lâché l'attaquant.

Au-delà de son avenir, Mbappé est apparu très touché par l’élimination ce mercredi soir. "Quand on regarde l’état des deux équipes, ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. En début de saison, lors de la première conférence de presse de Champions League, j'ai dit qu'on allait faire notre maximum. Nous, notre maximum, c’est ça." Un terrible aveu d’impuissance.