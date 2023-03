Bayern-PSG: "Peut-être que Paris a besoin de temps", estime Rothen

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen s'est exprimé sur les potentielles conséquences de Bayern-PSG sur l'avenir de Christophe Galtier et de Luis Campos.

Que risquent Luis Campos et Christophe Galtier en cas d'élimination du Paris Saint-Germain à Munich? Pour Jérôme Rothen, le huitième de finale retour de Ligue des champions prévu ce mercredi soir (21h sur RMC Sport 1) pourrait avoir des conséquences sur l'avenir du duo dans le club de la capitale.

"Automatiquement après ce match, s'il y a élimination, le duo Galtier-Campos va être jugé sur le fait de ne pas avoir fait passer de cap en Ligue des champions au PSG. On remettra en doute le recrutement et l'ambiance collective. Ils jouent gros. (...) Oui, ils jouent leur crédibilité cette année. Mais ça ne sera pas définitif. Ce n'est pas parce qu'ils passent à côté qu'il faudra dire qu'ils n'ont pas réussi et qu'il faut passer à autre chose. Peut-être que le PSG a besoin de temps aussi, chose qu'on ne laisse malheureusement pas assez aux gens en question", estime Jérôme Rothen, qui s'est exprimé quelques heures avant le coup d'envoi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"Mettre le frein sur les critiques"

Selon l'ancien international français, le PSG devrait, même en cas d'échec, songer à prendre le parti de la continuité en ce qui concerne la direction. "Si jamais le PSG est éliminé, il faudra mettre le pied sur le frein sur les critiques, nuance-t-il. Il n'y aura pas que du noir, malgré tout".

"Par contre, il ne faudra pas se tromper sur les joueurs clés, alerte toutefois Jérôme Rothen. Je parle de la star planétaire, du meilleur joueur de tous les temps: Lionel Messi. Tout le monde se pose la question de savoir s'il doit prolonger ou pas. S'il y a une chance qu'il prolonge, il va falloir qu'il montre un grand match ce soir".

"Donnarumma, je le veux comme à l'Euro"

D'une manière générale, Jérôme Rothen attend beaucoup des coéquipiers de Kylian Mbappé. "Des joueurs qui viennent d'arriver et qui sont là depuis longtemps ont des choses à se faire pardonner. Je ne parle pas de Kylian Mbappé, mais des autres. lls doivent se hisser à leur meilleur niveau, à commencer par Gianluigi Donnarumma. Ce soir, je le veux comme à l'Euro: important, déterminant, patron de sa défense, décisif. (...) Messi, il va falloir qu'il montre un grand match. Il ne peut pas passer à travers les gouttes".