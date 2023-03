Bayern-PSG: l'élimination des Parisiens fait bien rire la presse mondiale

La presse mondiale se paie le PSG après sa nouvelle élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, mercredi. Certains en rient, d’autres s’en réjouissent.

Le PSG enrichit chaque année sa collection de désillusions en Ligue des champions. La nouvelle élimination en huitièmes de finale (la cinquième en sept ans) face au Bayern Munich amuse la presse mondiale, ce jeudi. Elle réjouit d’abord en Allemagne. Kicker salue la victoire de Nagelsmann, qui envoie un signal à la concurrence. Le Bayern a battu "un faible PSG", estime le média, qui s’arrête aussi sur "l’échec de Galtier". Dietmar Hammann, ancien joueur allemand désormais consultant pour Sky Allemagne, se réjouit d’avoir vu le Bayern réduire le PSG en "verre brisé".

La home du site de Kicker © Kicker

En France, le nouvel échec n’est plus vraiment vécu comme un tremblement de terre. L’Equipe redéfinit l’acronyme PSG sur sa première page: "Paris Sans Génies". Le Parisien, journal de la capitale, ne consacre même pas sa première page à ce revers, tout juste évoqué en bandeau latéral: "Paris éliminé sans gloire". "Paris n’a pas le niveau", développe le journal dans son cahier Sports en expliquant que "la révolution attendra" alors que la réaction des actionnaires face à ce nouveau revers sera scrutée de près lors des prochains jours et prochaines semaines.

"Ce n'est pas une équipe, c'est un gâchis"

La déveine du PSG dépasse les frontières et provoque plutôt des sourires en coin. C’est notamment le cas chez Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool désormais consultant sur CBS Sports Golazo. "Je suis ravi que le PSG soit sorti, lance-t-il. Je n'aime tout simplement pas l'ensemble de la configuration - tout ce qui s'y rapporte. Ce n'est pas une équipe, c'est un gâchis. Cinq ans sur les sept derniers, ils sont sortis en huitièmes de finale. Ils ont dépensé plus d'argent que quiconque. Ils ont les meilleurs joueurs du monde. Et c'est génial car cela vous montre à quel point il est important d'être une équipe. C'est vraiment important dans le football. Nous aimons les individus au sein d'une équipe, mais ce n'est pas une équipe. Kylian Mbappé doit quitter ce club."

Olé sur Lionel Messi © Olé

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

En Angleterre, les déboires de Kyle Walker occupent davantage les tabloïds devant l’élimination de Tottenham et les propos d’Antonio Conte se disant proche d’un départ. Les médias n’oublient pas totalement le PSG comme le Daily Mail qui illustre la défaite par les têtes baissées de Kylian Mbappé et Lionel Messi en contraste de la joie d’Eric Choupo-Moting. Le Guardian salue la victoire de "l’impitoyable Bayern". "Au revoir", lance Abola, le journal portugais, en français.

L'Espagne drague Mbappé, l'Argentine s'interroge sur Messi

Cet échec fait surtout parler en Espagne, comme Marca, qui invite Kylian Mbappé à rejoindre le Real pour "gagner la Ligue des champions", après les déclarations de la star française sur son avenir. En Italie, la Gazzetta dello Sport se paie le Français et l’Argentin: "quels flops!" et remarque le "désespoir" de Gianluigi Donnarumma.

Les médias argentins s’interrogent, eux, sur la continuité de Lionel Messi dans la capitale française. Pour Olé, la question d'un départ se pose après cette élimination qui "fait mal". TyC Sports liste les options de la star en fin de contrat l’été prochain mais qui dispose d’une année supplémentaire en option. Des discussions ont été engagées avec le club mais ce camouflet sportif et le vent de critiques sur ses prestations pourraient jeter un sérieux doute sur une issue favorable. Prolonger serai toutefois son option prioritaire, devant un potentiel retour au Barça ou une aventure en MLS.