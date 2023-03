PSG: l’Espagne invite Mbappé à rejoindre le Real pour "gagner la Ligue des champions"

Les propos de Kylian Mbappé semant de nouveau le doute sur son avenir au PSG après la nouvelle élimination en 8esde finale de la Ligue des champions font évidemment réagir en Espagne qui lui déroule de noubeau le tapis rouge.

Comme chaque année, l’Espagne se délecte particulièrement des malheurs du PSG en Ligue des champions. La nouvelle élimination parisienne dès les huitièmes, mercredi contre le Bayern, a animé une grande partie des débats des émissions sportives, qui n’ont pas raté une miette des déclarations de Kylian Mbappé. Surtout celles relançant le feuilleton sur son avenir. "Est-ce que je repense à mon avenir? Non, non, je suis calme, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat. Après, on verra."

L’émission El Chiringuito a vite orienté ses débats sur le cas de l’attaquant français, qui suscite toujours de la méfiance après sa volte-face de l’été dernier. Longtemps annoncé au Real Madrid, il avait finalement prolongé avec le PSG, dont l’élimination est perçue comme un pied de nez savoureux de l’autre côté des Pyrénées. Certains chroniqueurs de l’émission refusent de s’emballer sur une arrivée chez les Merengues l’été prochain en qualifiant l’international français de "menteur". D’autres se projettent déjà en se souciant du sort de Vinicius en cas de signature de Mbappé.

"Si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà…"

Le journal Marca a, lui, vite rebondi sur les propos de la star française en lui lançant une invitation en une de son édition du jour avec un message très explicite. "Si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà…", lance le quotidien en référence au savoir-faire du Real, recordman de titres dans la compétition (14) et bien parti pour se hisser en quarts de finale après sa large victoire sur le terrain de Liverpool (2-5) en 8es de finale aller.

As, autre journal madrilène, réserve l’honneur de sa couverture à l’ancienne star de NBA, Pau Gasol mais fait référence au nouvel "échec" parisien en Ligue des champions. Les propos de Mbappé sur son avenir figurent en très bonne place sur son site. A moins de trois mois de la saison, le feuilleton Mbappé est relancé. L’attaquant est sous contrat avec Paris jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option et à la discrétion du joueur. L’été prochain, il ne lui restera plus qu’un an avec Paris. La réflexion est déjà engagée.