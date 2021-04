Bayern-PSG, les compos: Draxler préféré à Kean, Choupo-Moting bien présent

Privé de plusieurs joueurs, Mauricio Pochettino a décidé d'aligner un 4-2-3-1 avec Colin Dagba et Julian Draxler face au Bayern Munich, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h, en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1). En face, Niklas Süle est préféré en défense centrale à Jérôme Boateng, et Eric Maxim Choupo-Moting occupe la pointe de l'attaque.

En l'absence de Marco Verratti, Alessandro Florenzi (Covid-19), Laywin Kurzawa, Juan Bernat, Mauro Icardi (blessure) et Leandro Paredes (suspendu), Mauricio Pochettino a choisi d'aligner un 4-2-3-1 pour le quart de finale aller face au Bayern Munich qui se déroulera à l'Allianz Arena ce mercredi soir (coup d'envoi à 21h, en exclusivité sur RMC Sport 1).

>> Suivez en direct le quart de finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG en vous abonnant à RMC Sport

À droite de la défense, l'entraîneur argentin du PSG a préféré Colin Dagba à Thilo Kehrer, tandis que Danilo Pereira et Idrissa Gueye formeront le double pivot devant la défense. Reste à savoir comment se matérialisera l'animation offensive parisienne. Julian Draxler évoluera à gauche avec Neymar en numéro 10 et Kylian Mbappé en pointe. Angel Di Maria étant aussi présent, Moise Kean est donc relégué sur le banc.

Côté Bavarois, Hansi Flick doit également composer avec plusieurs absences importantes (Lewandowski, Gnabry, Tolisso, Douglas Costa). L'entraîneur allemand a fait le choix de titulariser l'ancien parisien Eric Maxim Choupo-Moting à la pointe de l'attaque, soutenu par Thomas Müller et les ailiers Kingsley Coman et Leroy Sané.

En défense, Lucas Hernandez a été préféré au Canadien Alphonso Davies, tandis que Jérôme Boateng débutera la rencontre sur le banc des remplaçants. Niklas Süle, qui avait remplacé Boateng au bout de 25 minutes lors de la finale de la C1 entre le Bayern et le PSG en août dernier, débutera ce quart de finale aller comme titulaire.

Les équipes de départ:

La compo du Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting.

Remplaçants: Nübel, Martinez, Boateng, Davies, Sarr, Nianzou, Musiala.

La compo du PSG: Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé.

Remplaçants: Rico, Letellier, Kehrer, Rafinha, Kean, Sarabia, Herrera, Bakker, Pembélé, Gharbi, Nagera, Kamara.